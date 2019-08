Christian Nodal confesó que se puso borracho durante concierto en Costa Rica (VIDEO)

Varias personas del staff del cantante tuvieron que ir a su rescate en el escenario

Hace un par de días se rumoró que durante el concierto que Christian Nodal dio en Costa Rica llegó un momento en el que el cantante estaba tan borracho que ya no podía sostenerse en pie sobre el escenario y varias personas del staff fueron a su rescate y ahora él confiesa que esto es verdad.

Durante un encuentro con la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México, el joven señaló que el ambiente de la presentación era tan bueno que comenzó a tomarse unos tragos y dijo que al ser un chico que viene de un lugar humilde se le hizo fácil comportarse así, pero aseguró que este incidente no influyó negativamente en el público.

“Soy un joven de 20 años que vengo de la nada, vengo de estar con mi gente. Llené un lugar de 15 mil personas en un país que no es el mío, yo estaba súper emocionado y bueno, soy un ser humano y al final me pasó una experiencia en donde se me pasaron las copas, cosa que nunca me había pasado, pero al final la gente estuvo muy contenta y eso es con lo que yo me quedo“, dijo Christian.

En otros temas, hace un par de días el intérprete de “Adiós Amor” cumplió el deseo de unas niñas que subieron en redes sociales una fotografía en la que sostienen un cartel que dice que su madre falleció y que era su fan número uno, por lo que le pidieron una fotografía de él para poder colocarla en su altar.