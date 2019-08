¡Avísenle! Rafa Puente llama “pobre cabr…n” a Edgar Méndez en vivo

El exportero, protagonizó un épico blooper durante la transmisión del programa de ESPN

Ahora sí que al exfutbolista y ahora analista de ESPN, Rafael Puente, le pasó como ese conductor de noticias que insultó a compañeros de profesión de otras televisoras sin darse cuenta que estaba al aíre y sólo atinó a decir “¿Estamos al aire? Avísenme”.

El exportero, protagonizó un épico blooper durante la transmisión del programa de ESPN, Futbol Picante, al llamar “pobre cabr…n” a Edgar Méndez, jugador de Cruz Azul.

El analista deportivo pensó que el programa se había ido a una pausa publicitaria después de que su compañero David Faitelson anunció que tendrían una entrevista con el futbolista español, a lo que Puente comentó: “Yo sólo te digo una cosa. ¿Qué tiene qué ver la historia de Cruz Azul con la culpabilidad de este pobre cabr…n”, entre risas sus compañeros le avisaron que estaban todavía al aire.

Cabe señalar que el objetivo de Puente no fue insultar a Méndez, dado a que no habló mal de él, sino que señaló que el español no tiene la culpa de los 21 años que suma Cruz Azul sin levantar el título de Liga MX.