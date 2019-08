Mira el mensaje que le envió J Balvin a Maluma

Pide que no le copie, pero Maluma le respondió

Hay que ver lo bien que se llevan las dos más grandes estrellas de la música urbana; J Balvin y Maluma, quienes constantemente se hacen bromas acerca de su imagen. En más de una ocasión, J ha causado risas por decir lo guapo que es Maluma, y éste se ha burlado de la moda de aquél.

En esta ocasión, el supuesto enfrentamiento ha sido porque en sus historias de Instagram J Balvin subió una imagen en la que luce un chaleco que también ha usado Maluma. Como una forma de reírse de esta coincidencia, dijo: “Alguien que le diga a Maluma que no me copie, que no se ponga el mismo chaleco…o yo estoy muy bonito, o Maluma se está pareciendo a mí, o yo también me parezco a Maluma, entonces yo también soy bonito”.

Poco tiempo después, Maluma respondió en un video: “Hace cuánto tiempo me monté en el ascensor y yo tenía ese chaleco, y van a ver que ese cabrón se lo puso después. Los números no mienten, él quiere ser como yo, pero está bien, hay que dejarlo. Que trate. Te quiero”. Lo cierto es que esta rivalidad amistosa sólo demuestra la buena relación que tienen, y hace que cada vez más los fans esperen ansiosos el dueto que han prometido desde hace tiempo estos artistas colombianos.

