Un conductor de autobus salvó a una mujer que sufría un ictus

Por suerte la mujer se recuperó y después de dos meses en el hospital por fin regresa a casa

Hace dos meses, Paula Moreno, pasajera asidua de línea de autobús de Zaragoza, en España, sufrió un ictus mientras viajaba en el vehículo.

La rápida intervención del conductor, Plácido Méndez, consiguió salvarle la vida. Méndez avisó de inmediato a los servicios de emergencia, que llegaron rápidamente para atender a la mujer y trasladarla al hospital.

El ictus es una enfermedad cerebrovascular que afecta a los vasos sanguíneos que suministran sangre al cerebro. Si un vaso sanguíneo que lleva sangre al cerebro se rompe o es taponado por un coágulo parte del cerebro no consigue el flujo de sangre, oxígeno y glucosa, que necesita. A consecuencia de esto, las células nerviosas del cerebro no reciben oxígeno, por lo que no pueden funcionar y mueren transcurridos unos minutos.

La rápida reacción del conductor frente a lo que le estabas sucediendo a la pasajera, fueron determinantes en la buena recuperación de Moreno.

Después de permanecer en el hospital San Juan de Dios de Zaragoza, donde se encuentra recuperándose en la unidad de neurorrehabilitación, el equipo médico y la empresa de autobuses hicieron las gestiones oportunas para que Paula se reencontrara con su “salvador”.

En un tuit publicado por la empresa de transporte público de Zaragoza, la compañía relata cómo ha sido el encuentro entre ambos, en el Hospital San Juan de Dios de Zaragoza. Durante su estancia en el centro, la paciente expresó repetidamente su deseo de conocer personalmente a Plácido para mostrarle su gratitud por su forma de actuar.