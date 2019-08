A rascarle: ¿América tiene con quién suplir a Mateus Uribe?

Estos tres mediocampistas deberán llenar sus zapatos

Contrario al caso de la partida de Agustín Marchesín, en el que América se aferra a fichar a un guardameta, cubrir la posición de Mateus Uribe con alguien de otro equipo no es una prioridad, por lo que tendrán que echar mano de lo que tienen en la banca. Así que tres de sus mediocampistas tendrán que entrarle al quite pese a que no han demostrado tener las mismas habilidades que el colombiano.

Se va Mateus Uribe al Porto. Sus números en América en partidos oficiales: 18 goles.

10 asistencias. ✅

10 asistencias. 71 partidos jugados.

Leonel López, quien se incorporó a las Águilas para este Apertura 2019, podría tomar la posición de Mateus, pero aunque es un buen medio centro, no tiene la experiencia suficiente ni la misma velocidad mental y de reacción que el colombiano.

Francisco Córdova fue quien suplió a Uribe en el partido pasado y cumplió bastante bien. No destacó, pero tampoco hizo una mala actuación. Quizá con la experiencia podría convertirse en el “orquestador” que América necesita.

Finalmente, en Coapa cuentan con Rubén González, un mediocampista formado en Chivas que llegó para el Apertura 2019 directamente desde Necaxa. Aún no ha debutado con los azulcrema, pero con los Rayos ganó la Copa MX y la Supercopa MX.

El mediocampista Rubén González, ex jugador del Necaxa llega al Nido. Bienvenido, Rubén

Bienvenido, Rubén‼️#RubénEsDelAme 🦅 pic.twitter.com/826r3s4f80 — Club América (@ClubAmerica) June 19, 2019

De momento, pareciera que en América sí hay jugadores que podrán cubrir la posición de Uribe, pero tendrán que esperar un poco para que el jugador elegido pueda brillar cómo lo hacía el colombiano.