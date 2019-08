Estudio demuestra que el 25% de los jóvenes no tiene ni un solo amigo

Sin embargo, a pesar de la soledad, seis de cada diez estadounidenses admitieron que todavía mantienen contacto con algún compañero de la universidad

La soledad es un asesino silencioso. De hecho, una investigación publicada el año pasado descubrió que puede ser muy perjudicial para nuestra salud mental y física, tan dañina como fumar un paquete de cigarrillos al día.

A pesar de que todos estamos conectados constantemente, una nueva investigación de YouGov ha descubierto que los millennials son, de hecho, la generación más solitaria en la actualidad. El estudio, que habló con más de 1,200 adultos mayores de 18 años en los Estados Unidos, encontró una cantidad preocupante de aislamiento. El 30 % de los millennials encuestados dijeron que siempre o con frecuencia se sentían solos, en comparación con solo el 15 % de los baby boomers y el 20 por ciento de la generación X. Básicamente, nuestros padres tienen una vida social más activa que nosotros.

Aún más preocupante, una cuarta parte de la generación del milenio dice que no tiene conocidos, el 22% dice que no tiene amigos cercanos y el 30 % no tiene mejores amigos. La investigación también profundizó en el razonamiento detrás de esta situación: los encuestados hablaron sobre las dificultades que enfrentaron para hacer amigos, que iban desde la timidez hasta la falta de pasatiempos e intereses que pueden facilitar las amistades. Más de una cuarta parte (27%) incluso declaró no necesitar amigos.

Si bien las redes sociales nos han conectado más que nunca, lo que mostramos de nosotros en Instagram y Facebook oculta el hecho de que estamos más solos de lo que queremos admitir. YouGov no identificó un solo factor determinante para la epidemia de soledad milenaria, pero sí lo relaciona con el uso de redes sociales, citando un estudio de la Universidad de Pennsylvania que encontró un vínculo entre el uso de las redes sociales y la disminución del bienestar, marcado por el aumento de los niveles de tanto depresión como soledad.

La relación de Instagram con la mala salud mental ha sido particularmente documentada, tanto que la aplicación ahora está probando a eliminar los me gusta de publicaciones en un intento de erradicar “el postureo”, y la naturaleza competitiva de compartir las mejores fotos.