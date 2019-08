Padres continúan olvidando o dejando a sus bebés solos dentro del automóvil

Un promedio de 40 niños mueren cada año por las altas temperaturas dentro de un vehículo, según KidsAndCars.org.

El pasado 30 de Julio, una mujer no identificada, residente de Calimesa, en el condado de Riverside, alertó a las autoridades de que había dejado a su hijo de 15 meses de edad dentro de su vehículo.

La mujer había dejado el vehículo modelo GMC Acadia encendido pero cuando el motor detecta que no hay movimiento se apaga solo, bloqueando las puertas automáticamente.

Para cuando las autoridades respondieron habían pasado ya más de 20 minutos. Para su fortuna, el infante fue rescatado sano y salvo pero no sin antes sufrir los estragos de las temperaturas extremas.

La madre fue afortunada, tomando en cuenta que a nivel nacional y desde el año 1990 han fallecido más de 900 niños dentro de vehículos a consecuencias de las elevadas temperaturas.

Pese a los esfuerzos, cada año fallece un promedio de casi 40 niños dentro de vehículos a consecuencia de la negligencia de los padres, así lo informó KidsAndCars.org, una organización virtual que documenta este tipo de incidentes.

El año pasado, el promedio de víctimas se incrementó a 52, añadió la organización.

Estadísticas muestran que el 45 por ciento de los casos nunca son juzgados y es raro que el causante de la muerte de los menores, muy a menudo algún padre o tutor, sea convicto, agregó la organización. A su vez, el 9 por ciento de las veces que hay cargos formales no hay condenas, enfatiza.

Juan Rodríguez, el padre de los gemelos de un año de edad que murieron dentro del vehículo tras ser olvidados hace unos días, enfrenta cuatro años de prisión por homicidio por negligencia criminal y hasta 15 años por el cargo de homicidio involuntario.

Mientras tanto, Rodríguez, residente de Nueva York, goza de la libertad tras pagar una fianza.

Para evitar este tipo de tragedias, legisladores de Ohio, Illinois y Nueva York presentaron el pasado 1 de Julio una propuesta de ley que aseguraría que todos los autos nuevos estén equipados con un sistema que detecte y alerte la presencia de un niño en el vehículo.

Los Legisladores Tim Ryan, Jan Schakowsky y Peter King, respectivamente, presentaron la Ley de Autos Calientes (H.R. 3595), la cual esperan sea aprobado con voto de ambos partidos.

“El hecho de que la tecnología para salvar vidas ya existe pero no es utilizada es inconcebible”, comentó Janette Fennell, fundadora y presidenta de KidsAndCars.org. “Se me destroza el corazón en pensar de que muchas familias que hoy abrazan a sus hijos no lo harán mas al final del verano.”

Cathy Chase, presidenta de defensores de la seguridad vial y automotriz, dijo que desafortunadamente la educación pública por sí sola no es suficiente para evitar estas tragedias, es por eso que este tipo de medidas podrían tener mejores resultados.

“Los autos ya nos recuerdan que hemos dejado los faros encendidos, que dejamos las llaves en el encendido, y que las puertas están abiertas. Este sistema vital salvará vidas de algunos de nuestros pasajeros más vulnerables,” agregó Chase.

La compañía automotriz Hyundai, anunció el miércoles pasado que la mayoría de sus vehículos contarán con algún sistema de alerta para evitar que un infante o mascota sea olvidado en el vehículo para el 2022, siendo la primera en responder al llamado.

“El golpe de calor en los vehículos se pueden prevenir y estamos haciendo de nuestra parte para evitarlo. Tenemos excelentes sistemas que utilizan tanto la memoria lógica de la puerta como los sensores de movimiento para ayudar a evitar que los niños y mascotas sean olvidados en el automóvil, pero también en caso de que los niños se encierren accidentalmente,” comentó Mike O’Brien, vicepresidente de Hyundai en un comunicado.

Mientras el Congreso analiza la propuesta y más empresas automotrices se unen a la lucha, la organización KidsAndCars.org, recomienda colocar algo de valor junto al infante, por ejemplo una bolsa de mano, un celular, o una computadora personal, entre otros.

Además, los conductores deben comenzar el hábito de abrir las puertas traseras cada vez que se estacione para asegurarse que nadie queda en el vehículo. Por último, los conductores deben utilizar los servicios de drive-thru y nunca por ninguna razón deben dejar solo al niño aunque sea por un instante.

La temperatura dentro de un vehículo puede alcanzar los 125 grados en cuestión de minutos, dijo la organización.

Para más información, visite www.kidsandcars.org