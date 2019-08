Policías arrastran a afroamericano con una cuerda en plena calle

Una increíble imagen recorre las redes social debido al escándalo que ha generado. En la foto se puede ver a dos oficiales de polícia arrastrando con una cuerda a un hombre afromericano.

El hombre de 43 años y acusado de allanamiento fue esposado y atado con una cuerda de la cual los dos oficiales lo arrastraron por la calle. La policía dice que lo llevaron a un área de preparación de la Unidad de Patrulla Montada por tan solo dos cuadras.

El Departamento de Policía de Galveston se disculpó por la forma en que los oficiales arrestaron al hombre afroamericano durante el fin de semana, informó KHOU-TV.

A Texas police department altered a policy Monday after pictures surfaced showing white officers on horses leading a handcuffed black man on a rope. https://t.co/zrBgio1Q12

Se tomó una foto del arresto y se compartió en las redes sociales. Muestra al hombre con las manos detrás de la espalda, caminando entre los caballos y los oficiales, con uno de los oficiales sosteniendo la cuerda azul.

“Si bien esta técnica de usar caballos montados para transportar a una persona durante un arresto se considera una mejor práctica en ciertos escenarios, como durante el control de multitudes, la práctica no se usó correctamente en este caso”, dijo el departamento.

