9 consejos para quienes sufrimos del colon irritable

Tener un color irritable nos exige ser más cuidadosos con lo que comemos y cuándo lo que comemos

El colon irritable es una afección que incide sensiblemente en nuestro modo de alimentarnos. Tener una vida más fácil con un colon irritable es posible, y nuestra forma de ayudarte es mediante los siguientes 9 consejos.

1. Incrementar el consumo de fibra soluble

La mucosa que recubre el intestino es fortalecida mediante la ingesta de fibra soluble. Ella contribuye también a la eliminación de los componentes que pueden hacer mal, así como también regulariza las heces fecales.

2. Beber infusiones naturales

La infusiones aportan buenas propiedades espasmódicas. Generan una sensación de alivio que contrarresta las molestias de los espasmos intestinales del colon irritable.

3. Medir las porciones

Cuando comemos hasta sentirnos plenamente llenos, el sistema digestivo se ve forzado a trabajar más. Esto significa más esfuerzo para el colon, haciéndolo sentir más cansado.

4. Evitar las situaciones de nerviosismo

Lo que sentimos emocionalmente influye en nuestro organismo. Las situaciones que nos hagan sentir nerviosos desestabilizarán el equilibrio del colón, por lo que debemos evitarlas en la medida de lo posible.

5. No dormir después de comer

Al dormir inmediatamente después de comer, lo que haremos será retrasar la digestión de los alimentos, y el colon trabajará de más.

6. 30 minutos de ejercicio suave

Caminar o nadar en un modo no competitivo pueden ayudar a que el colón se estabilice o al menos a que no se irrite. El ejercicio físico suave no debe ser muy exigente.

7. Evacuar con regularidad

Regularizar el ritmo del colon amerita que evacuemos en horas similares a lo largo de los días para así no someter el colon a cambios que puedan perturbarlo.

8. Horario fijo de comidas

Acompañando lo anterior, es importante establecer un horario más o menos concreto de las horas en las cuales desayunar, almorzar y cenar.

9. No hacer comidas copiosas

Finalmente, si quieres comer en abundancia y de manera nutritiva, te recomendamos servirte porciones pequeñas de alimentos pesados y cantidades sustanciosas de vegetales y alimentos ligeros.

Lo ideal serían 3 comidas fuertes (desayuno, almuerzo, cena) y dos intermedios blandos que aporten pocas calorías, pero mucha energía.