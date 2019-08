Agenda de Los Angeles: los eventos que no te puedes

Jueves 8

Noche de rock chicano

Ya es una tradición que cada año se presente el show La Familia, que consiste en un concierto en el que participan algunas de las bandas de rock chicano más emblemáticas del país. En esta ocasión aparecen en la lista Los Lobos, Los Lonely Boys, Ozomatli y Lisa Morales. Es un evento en el teatro Greek (2700 N. Vermont Ave., Los Angeles) para todas las edades. 7:30 pm. Boletos $35 a $79. Informes (844) 524-7335 y axs.com.

Mural de Bárbara Carrasco

“Sin censura: A Mural Remembers L.A.”, exhibición en el Natural History Museum (900 Exposition Blvd., Los Angeles), que alberga “L.A. History: A Mexican Perspective”, mural de Bárbara Carrasco, termina el domingo. Esta es la primera vez que la obra, que retrata la historia de la ciudad por medio de viñetas, se exhibe en el interior de un museo. Todo el contenido de la exposición es en inglés y en español. Gratis con el pago de la entrada al museo. Boletos $12 a $15. Informes (213) 763-3466 y nhm.org.

Viernes 9

Tarde de salsa

La serie de conciertos Summer of Salsa en la LA Plaza de Cultura y Artes (501 N. Main St., Los Angeles) presenta al percusionista Fausto Cuevas, reconocido músico que interpreta el guaguancó, el yambú, la cumbia, el son y el cha cha cha de manera magistral. Habrá comida y bebidas a la venta. 6 pm. Entrada gratuita. Informes (213) 542-6259 y lapca.org.

Salsa en el Dorothy Chandler

Las noches de Dance DTLA en el Dorothy Chandler Pavilion (135 N. Grand Ave., Los Angeles) tienen un estilo de baile distinto cada semana, y en esta ocasión es noche de salsa. Habrá lecciones de este ritmo con instructores profesionales, así como música en vivo o de DJ. 7 pm. Entrada libre. Informes (213) 972-0711 y musiccenter.org.

La Diva en concierto

La cantante puertorriqueña Ivy Queen regresa a Los Angeles para dar un show en el teatro Mayan (1038 S. Hill St., Los Angeles), donde interpretará los temas de su más reciente producción, “Llegó la queen”, en la que hace gala de su estilo reguetonero. 9 pm. Boletos $40 a $85. Informes (213) 746-4674 y clubmayan.com.

Sábado 10

Celebración a los elefantes

Este fin de semana estará dedicado a los animales más grandes del Los Angeles Zoo (5333 Zoo Dr., Los Angeles). El evento titulado Join the herd es para celebrar el Día mundial de los elefantes, y constará de actividades como recorridos guiados por las modernas granjas en donde residen estos animales. En la estación de educación Trunks as Tools aprenderán las fascinantes formas en las que usan sus trompas, mientras que en la estación Toy Elephant Health Check-Up pueden llevar a su propio paquidermo para un chequeo médico y que les den su certificado de salud.

También se pondrán tatuajes de henna gratis y estará presente Erin Chang, autora del libro infantil “Seven Toes”, que hablará de sus esfuerzos por proteger a los elefantes y su hábitat. Gratis con el pago de entrada a al zoológico. Sábado y domingo 11 am a 3 pm. Boletos $16 a $21. Informes (323) 644-4200 y lazoo.org.

Mariachi en el Levitt Pavilion

Flor de Toloache es un mariachi formado por mujeres, y tienen una cita en la serie de conciertos del Levitt Pavilion (2230 W. 6th St., Los Angeles). El grupo, ganador de un Grammy, mezcla en sus canciones la música ranchera con jazz y pop. 7 pm. Evento gratuito y apto para toda la familia. Informes concerts.levittlosangeles.org.

Fiesta en Chinatown

Chinatown Summer Nights presenta este fin de semana una fiesta en ese vecindario (984 N. Broadway, Los Angeles), con la presencia de vendedores de comida china de los restaurantes de esa área de la ciudad. Hay baile en la Central Plaza con música de los DJs de la estación KCRW. También habrá bandas en vivo, trocas de comida gourmet y bebidas con alcohol a la venta. Los asistentes podrán participar en los talleres de tradiciones chinas. 5 pm. Entrada gratuita. Informes chinatownsummernights.com.

Cumpleaños de Little Tokyo

Little Tokyo está celebrando 79 años de existencia, y por eso llevará a cabo en sus calles el Nisei Week Japanese Festival, en el que habrá música en vivo, arte y entretenimiento para toda la familia. La fiesta comienza el sábado y se prolongará por dos semanas. Entre las instituciones que participan están el Japanese American Cultural & Community Center y el Geffen Contemporary at MOCA; en estos lugares habrá exhibiciones y eventos para celebrar el aniversario de esta zona dedicada a la cultura japonesa. 10 am. Entrada gratuita. Informes niseiweek.org.

Día familiar en el Getty

Los Okee Dokee Brothers tienen como sello que con su música motivan a los niños y a las familias a salir al campo, experimentar la naturaleza y a ser creativo. Estos hermanos, ganadores de un Grammy y que interpretan música folclórica que puede escuchar toda la familia, actuarán en el museo Getty (1200 Getty Center Dr., Los Angeles). 4 pm. Entrada gratuita. Informes (310) 440-7300 y getty.edu.