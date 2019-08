Por culpa de CR7 la policía coreana anda vuelta loca

Los hinchas están furiosos e interpusieron una demanda luego que Cristiano se mantuvo en la banca durante un partido en Corea del Sur

La policía en Corea del Sur allanó la oficina de una agencia de mercadeo este jueves como parte de una investigación de fraude sobre debido a que Cristiano Ronaldo no jugó durante un partido amistoso entre Juventus y una selección de la liga surcoreana que se llevó a cabo el mes pasado.

Durante todo el mes el dichoso partido se ha mantenido en el ojo del huracán debido a las demandas interpuestas por los hinchas furiosos luego que Cristiano se mantuvo en la banca durante todo el partido, pese a que los promotores dijeron que él estaba obligado por contrato a jugar al menos 45 minutos.

Para el partido se vendieron más de 65 mil boletos por hasta $ 330 dólares.

La agencia The Fasta, que fue la organizadora, emitió una declaración tras el allanamiento en la que prometió “cooperar plenamente con la policía en su investigación, para poder aclarar preocupaciones y sospechas”.

The Fasta dijo además que ha “presentado una demanda ante Juventus por su violación de contrato”.

Tras el partido, el técnico de Juventus, Maurizio Sarri dijo que Cristiano se quedó en la banca debido a “fatiga muscular”.

Pero Kang Joon-woo, del bufete legal de Seúl Oh Kims Sports, una de varios representantes de los hinchas, dijo que The Fasta debería ser responsabilizada por el hecho de que los hinchas no recibieron aquello por lo que pagaron.

El asunto ha dañado la reputación de Juventus en Corea del Sur. La liga le envió una queja al campeón italiano, acusándole además de llegar tarde al estadio para demorar el arranque por casi una hora y cancelar una sesión de firma de autógrafos con los hinchas.