Esta ex Timbiriche confiesa todo: habla de Thalía y Paulina

A una la adora, pero con la otra no se lleva

Recientemente Mariana Garza, la ex integrante del grupo Timbiriche, habló de cómo fue crecer con las cantantes Paulina Rubio y Thalía. A pesar de que con la primera convivió gran parte de su infancia, aceptó que con ella no se lleva. Al ser cuestionada, dijo: “No, no me llevo…de verdad no, pero no me llevo porque efectivamente, no coincidimos en casi nada”. Le admiro y le respeto muchas cosas que ha hecho, pero no hay coincidencia. Coincidimos unos años en un grupo”.

Mariana aseguró llevarse muy bien con todos los ex integrantes de Timbiriche, y que sólo es con Paulina este problema. “Yo me llevo bien con todos, soy como la mamá. Desde chiquita soy la mamá”. Además, dijo que lleva una excelente relación con Thalía: “La adoro. Es un genio, me encanta. Es una mujer auténtica, es padrísima desde chiquita”.

Sin duda Paulina Rubio ha dejado una marca en todos sus ex compañeros, aunque en su mayoría no es muy buena, pues cabe que recordar que Alix Bauer, Diego Schoening y Garza han aceptado que no se llevan bien con La Chica Dorada, quien declaró que con Sasha Sokol tuvo problemas porque, según ella, no la incluyó en el reciente reencuentro del grupo.

