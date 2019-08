¡Que siempre sí! Dulce María invitará a su ex novio a su boda

La cantante aceptó que Poncho Herrera acuda a tan especial evento

Aunque la cantante mexicana Dulce María había dicho anteriormente que no pensaba invitar a su ex compañero Poncho Herrera a su boda (pues no le gustaba la idea que un ex novio estuviera presente en dicho evento), parece que ya cambió de opinión.

Luego de que en una entrevista pidiera consejos sobre si era buena idea invitar a Poncho, y le dijeran que sí, la cantante aceptó y dijo: “Sí lo voy a invitar, voy a invitar a todos mis ex compañeros de grupo, y que vaya quien quiera y pueda”.

Ahora sólo falta ver qué opina Paco Alvarez, el futuro esposo de Dulce María, pues ya se habían puesto de acuerdo en no invitar a ningún ex a la boda, y la ex integrante de RBD dijo que su pareja llevará a los hijos de su primer matrimonio, pero que no invitará a su ex esposa.

