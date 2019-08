Barça-Madrid: La batalla final por fichar a Neymar

Solo existen dos opciones para que Neymar deje el Paris Saint Germain y lo va a hacer: Real Madrid y Barcelona son los finalistas de esta carrera, los blancos tienen el dinero, pero Neymar quiere ir a Barcelona.

El Paris Saint Germain no piensa en otra cosa que no sea la cifra de $200 millones de dólares que pretende por el astro brasileño: el Barça no tiene suficiente efectivo, pero tiene varias opciones de jugadores para integrar a la operación: el París ya dijo NO.

El PSG no tiene una buena relación con el Barcelona, así que esas negociaciones deben hacerse con pinzas, pues en cualquier momento les podrían cerrar la ventanilla.

El Madrid, por su parte, tiene el dinero para pagar unos $125 millones y algún jugador para el trueque, pero los parisinos quieren a Luca Modric, Balón de Oro, quien fue el que le dio la negativa a esta operación ya que él piensa permanecer en Madrid.

La postura de Neymar es clave en su salida, sin embargo no ha dejado claro su deseo que puede ser el último elemento para definir su destino.

Fútbol de España 🇪🇸

Según el periódico Sport: Florentino Pérez presidente del Real Madrid le quiere ofrecer a Neymar Jr. Un contrato por 5 años y un salario de $40mde al año. pic.twitter.com/8q5O7aSJ6h — Alfredo Flores 🇲🇽 (@AlfredoFM77) August 10, 2019

Según Le Parisien, el PSG prefiere vender a Neymar Jr al Real Madrid antes que al FC Barcelona. pic.twitter.com/FVsHxRj1UU — Fútbol Terraqueo (@FTerraqueo) August 11, 2019