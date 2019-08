Fallece a los 48 años actor de la serie The Walking Dead

Dango Nu Yen, como era conocido artísticamente, fue bombero durante casi 20 años antes de enfocarse en su carrera como actor

Dango Nguyen, quien es conocido por aparecer en varios capítulos de la tercera temporada de la serie The Walking Dead, murió a los 48 años.

Nguyen sostenía una una larga batalla contra el cáncer, que terminó por perder, entregando su vida. Durante casi 20 años, y antes de iniciar su carrera como actor, Dango fue miembro del departamento de bomberos del condado Athens-Clarke, Georgia.

“Dango fue un sargento en nuestro departamento cuando se fue a perseguir una carrera en la industria del entretenimiento y otros intereses. Pero, una vez que te conviertes un bombero, siempre formas parte de nuestra familia. Y Dango fue un miembro muy bien conocido de nuestra familia”, informó en un comunicado el Departamento de Bomberos de la localidad.

Dango Nu Yen, como era conocido artísticamente, participó en The Walking Dead como guardia de la ciudad de Woodbury, trabajando para El Gobernador, un villano que trataba de acabar con el protagonista de la serie, Rick Grimes, interpretado por Andrew Lincoln.

Nguyen también trabajó en series como The Red Road, Banshee, MacGyver, Meet the Browns, The Game y The Originals, entre otras.

