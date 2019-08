Ésta sería la verdadera causa de la muerte de Vicky Palacios

View this post on Instagram

"LAMENTABLE: La tarde de este jueves, a través del programa De Primera Mano, el periodista Gustavo Adolfo Infante dio a conocer el fallecimiento de la actriz Vicky Palacios. En mayo de este año la actriz estuvo hospitalizada, durante una semana en terapia intensiva, debido a una peritonitis severa. Palacios, originaria de Alvarado, Veracruz, participó en cintas como Salvando al Soldado Pérez, Rudo y Cursi, entre otras.