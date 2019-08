Michelle Renaud confronta a sus haters en Instagram

View this post on Instagram

Me acuerdo que siempre me decían… “que no te sienta segura, que no crea que lo quieres tú más a él, hazte la difícil”, no sé si a algunas mujeres les funciona eso, pero de lo que si estoy segura es que yo no quiero estar en una relación donde tenga que jugar juegos, donde tenga que pretender que quiero menos o me tengo que hacer del rogar para que me quieran. ¡Hoy decido estar con un hombre que sepa manejar todo el amor que siento por él, que no se sienta por encima y que por el contrario, me ame cada día más!, quiero estar con quien valore el tiempo que estamos juntos, quiero una relación donde pueda decir las cosas tal cual las siento sin estrategias y que de igual manera me las digan a mi. ¡Quiero estar CONTIGO @danilocarrerah PORQUE TE AMO y me tienes MUY ENAMORADA! Le agradezco a la vida que estés hoy en mi camino, pero más te agradezco lo ¡HERMOSO Y AMOROSO QUE ERES, GRACIAS por todo lo qué haces Carrera , todos los días llenas más y más mi corazón! Ojalá tengamos la madurez de tener una relación… de esas que duran toda la vida, porque ¡hoy te quiero para siempre! Y para siempre es ahora ¡TE AMO !❤