Tarantino transformará Once Upon a Time in Hollywood en miniserie para Netflix

Tarantino ya hizo algo parecido para Netflix con su anterior cinta, The Hateful Eight

El afamado director Quentin Tarantino planea una versión extendida de Once Upon a Time in Hollywood, en formato de mini serie, que se podrá ver en Netflix.

El actor Nicholas Hammond aseguró en una entrevista para el podcast The Mutuals Interviews que “hay en conversaciones algo sobre una versión de cuatro horas para Netflix, ya que muchas escenas que Tarantino rodó no aparecieron en el montaje de cines porque no había espacio”.

Hammond, quien interpreta a Sam Wanamaker en la más reciente cinta de Tarantino, confirma el rumor que inicio el periodista Kyle Buchanan cuando dijo que el director de Pulp Fiction aseguró al reparto del filme que añadiría escenas eliminadas del montaje para cines para una versión de Netflix, la cual se dividiría en capítulos de una hora, tal como se presentó su anterior obra, The Hateful Eight.

“Hay algunos actores, como Tim Roth, maravillosos que no llegaron a aparecer en el corte final y ahora tendrán su oportunidad de estar. Esta versión para la plataforma será genial también”, agregó Hammond.

Además de Roth, la versión extendida por episodios también mostraría la participación de James Marsden, quien dio vida al fallecido Burt Reynolds, cuyas escenas quedaron fuero del formato para cines.

