¡Real castigo! Real Salt Lake despide a su DT por insultos homofóbicos contra árbitro

La directiva del club sólo lo sancionó en un inicio, pero ya rectificó su decisión y anunció su despido

Mike Petke fue removido de su cargo como director técnico del Real Salt Lake debido a los insultos homofóbicos que lanzó al árbitro panameño Johan Pitti durante el partido contra Tigres en la Leagues Cup, en el que el cuadro estadounidense cayó por 1-0.

En dicho encuentro disputado el pasado 24 de julio, el ex estratega de los Claret and Cobalt, fue expulsado y se “despidió” del árbitro gritándole “Put*”. Al principio el Real Salt Lake sancionó al DT con dos semanas sin sueldo, pero ya rectificaron su decisión y anunciaron que cortarán por lo sano su relación laboral con él, debido a que su comportamiento no refleja los valores de la institución.

“Tenemos el privilegio de representar a una gran comunidad y a fans de diferentes partes del mundo. Después de fuertes deliberaciones internas, hemos concluido nuestro acuerdo con Mike Petke”, anunció el club en un comunicado.

Real Salt Lake Terminates Contract of Head Coach Mike Petke 🗞 https://t.co/k0IVfOR1rB pic.twitter.com/qxzutLOmUy — Real Salt Lake (@realsaltlake) August 12, 2019