Aspectos destacados de las pruebas en carretera para vehículos eléctricos de todo precio

La gama de vehículos eléctricos (EV) se extiende desde los hatchbacks de menor precio hasta los lujosos SUV. Aquí, presentamos 8 vehículos eléctricos que evaluamos recientemente y divididos en dos grupos de precios: por debajo de $60,000 y por encima de $60,000.

Vehículos eléctricos por encima de $60,000

La categoría de vehículos eléctricos de lujo fue lanzada por Tesla, que todavía domina este rango de precios. Sin embargo, ahora Jaguar también ofrece un modelo, y otros están listos para unirse al campo. Aquí presentamos los 3 carros que CR ha calificado, clasificados por puntaje general.

Vehículos eléctricos de menos de $60,000

El campo de los EV con precios más razonables está creciendo. Estos son los 5 modelos de vehículos eléctricos de menos de $60,000 que CR ha calificado, clasificados por puntaje general.

Nota del editor: Este artículo también apareció en la edición de septiembre de 2019 de la revista Consumer Reports.

¿Estás considerando comprar un carro eléctrico?

Ve nuestra guía y calificaciones de los autos híbridos y los eléctricos.

Inscríbete para recibir Lo último – nuestro boletín mensual. Recibe contenido nuevo entregado directamente a tu correo electrónico.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2019, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2018, Consumer Reports, Inc.