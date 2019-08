Gracias a Chiquis Rivera, Lorenzo Méndez ahora será cristiano

El cantante será bautizado en Jerusalén

Chiquis Rivera, animó a su esposo a realizar este sacramento cristiano. Lorenzo Méndez ahora que se encuentran de la mano de la intérprete de “Animate y Verás”, que su amor lo ha llevado a tener una mejor conexión con su parte espiritual.

“Me voy a bautizar en un río de Jerusalén, aproximadamente en un mes y medio… Desde que conocí a Chiquis se ha convertido en una persona que me ha ayudado a estar mucho más en paz y creo que eso se a debido a la espiritualidad que estamos trabajando. Yo practico la religión del amor pero me congrego en una iglesia cristiana, soy bautizado por la Iglesia Católica pero en esta ocasión lo haré por la parte de la religión que me ha invitado a conocer mi esposa”.

Asegura que esta religión ha sumado en su carácter, pues en su día a día es un hombre más tranquilo.

“Desde que estoy casado con ella sigo conociendo cosas increíbles de su fe… Hoy creo que estoy más tranquilo en eso como que me gusta pensar antes de actuar. Estamos muy contentos, ella y yo llevamos un mes de casados y no me equivoqué al escoger a mi mujer porque me está ayudando a ser una mejor persona”.