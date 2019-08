La Víbora: Díganle a Chiquis que ella NO es Jenni Rivera

Nuestra serpiente del entretenimiento nos cuenta sobre el nuevo trabajo de la polémica artista

Ay, no, ¿hasta cuándo le van a hacer creer a Chiquis Rivera que es cantante? ¿Por qué nadie se atreve a decirle la verdad, que ella no nació para esa carrera? Lo hace muy mal, y por eso la pobre no da una ni aquí ni allá. No-tiene-voz. ¿O en qué idioma quiere que lo digamos?

Para acabarla, la acaban de elegir como jueza en la nueva temporada del reality “Tengo talento, mucho talento”, de la cadena Estrella TV. ¿O sea, una persona que canta refeo va a calificar a los que aspiran a ser artistas? ¿Con qué cara, señores, con qué cara?

“Nos complace mucho tener a Chiquis en esta nueva temporada porque es una artista muy reconocida, querida y talentosa en el mundo del espectáculo hispano de Estados Unidos”, escribió un ejecutivo de la televisora en un comunicado. Así que por favor aquí imagínense uno de esos emojis con cara de terror y de incredulidad. Really? ¿Están hablando en serio?

Pero esperen, que eso es solo parte de la noticia. ¿Recuerdan que Jenni Rivera también fue parte de este show, verdad? Esto sucedió en 2012, unos meses antes de morir. Pues me cuentan mis fuentes ponzoñosas que Chiquis llegó partiendo plaza a Estrella TV, que casi, casi se siente Jennifer López en “American Idol” o Shakira en “The Voice”. Y claro, con esa actitud de diva exigió –así como lo leen– que le dieran el camerino que ocupó su mamá cuando Jenni fue jueza del programa.

Ustedes dirán, “¿Y cuál es el problema? La chica quiere estar en el cuarto en el que su madre se alistaba para salir al show”. El problema, queridos, es que ese camerino es el de Ana Bárbara; es el camerino en el que ha estado desde que es parte del show, o sea, desde hace ya varios años. Así que le tuvieron que decir a la potosina que agarrara sus cositas y se cambiara de cuarto. Con la pena, pues.

Pero no crean que Chiquis llegó preguntando si era posible que le dieran el camerino que ocupó su madre. No. Esa fue una de las condiciones que puso para ser parte de la producción. Y es que ustedes saben, no hay más ni mejores cantantes en todo el mundo como para llevarlas como juezas a “Tengo talento”.

Y como mi mente cochina no puede pensar limpiamente, yo más bien me atrevería a decir que eligieron a Chiquis porque en donde quiera que pone un pie hay escándalo. No pasa un día sin que esta u otro miembro de la “dinastía” Rivera haga un titular pero no precisamente por algo bueno.

Ellos han de decir, “que hablen mal o bien, pero que hablen”.