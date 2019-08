Alessandra Rosaldo revela el peor hábito de Eugenio Derbez

El comediante intentó hacerle una broma a su esposa, pero las cosas no salieron como él esperaba

Eugenio Derbez intentó hacerle una broma a Alessandra Rosaldo, pero le salió el tiro por la culata, al revelar su esposa que su pareja es una de esas personas que no le jala al baño.

Y es que cuando Eugenio se encontraba en el programa de radio Show de Piolín para promocionar la película “Angry Birds 2”, le llamó a Alessandra con la intención de bromearla, pero las cosas no salieron como él las esperaba, siendo balconeado en vivo.

“Hola mi amor, oye ¿qué onda contigo? Otra vez no le jalaste al baño y la neta es muy desagradable levantarme y encontrarme con eso. Perdón que te lo diga, pero ¿qué onda? No le jalaste al baño otra vez“, le reclamó la cantante a su marido, quien intentó desviar la conversación con otro tema, al mencionarle que le estaba hablando de un evento que tendrían, que no le viniera con esas jaladas de lo del baño.

“Jaladas son que no le jales. No me pongo de ninguna forma, nada más es una atención conmigo para que no me levante a las siete de la mañana y esté así de ¡wow! Nada más quería decirte“, agregó Rosaldo.

Al final, la discusión no pasó a más y abordaron otros temas, aunque Eugenio ya había sido exhibido ante la audiencia.

Mira aquí el video

POR: Jorge Marrón