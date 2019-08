Jornalero agradece a Eugenio Derbez por sus intervenciones en favor de la comunidad latina de EEUU

El comediante acudió al programa de radio "El Show de Piolín" y quedó visiblemente conmovido

Desde el estreno de “No Se Aceptan Devoluciones” en 2013, Eugenio Derbez comenzó a consagrar su carrera artística en Hollywood y puso el nombre de México en alto y aunque ha recibido muchos reconocimientos en ese lapso de tiempo, por primera vez es la gente quien reconoce su influencia.

El comediante acudió al programa de radio “El Show de Piolín” para promocionar sus películas “Dora The And Lost City Of Gold”, “Angry Birds Movie 2” y “The Secret Life Of Pets 2” y el conductor le mostró un video en el que un campesino le agradece por dar a la comunidad latina de Estados Unidos un mensaje de esperanza.

“Te damos las gracias a nombre de toda nuestra gente latina por todo lo que haces por nosotros, eres una inspiración. Gracias por ponernos en alto y por sus intervenciones en favor de la comunidad latina en Estados Unidos“, dice el señor en el corto y termina ofreciéndole una caja con melones, sandías y pepinos, producto de su trabajo.

Eugenio quedó visiblemente conmovido por el mensaje, pero la sorpresa no paró ahí pues el jornalero se apareció en el estudio y ambos se fundieron en un emotivo abrazo. El comediante se ha sumado a movimientos para pedir el respeto a los derechos de los latinos de Estados Unidos, especialmente los de los migrantes.

Aquí te dejamos el video