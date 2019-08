Padre violó a su hija de dos años en México y sigue por la libre

Madre de la menor exige justicia

Mónica Rodríguez, madre de una niña cuyo padre biológico violó cuando ésta apenas tenía dos años, denunció que luego de cuatro años del hecho, no han visto justicia.

“Mi hija fue violada por su padre biológico a la edad de dos años cuatro meses. Mi niña, durante seis días, vivió un infierno a manos de quien se supone debía protegerla y cuidarla. Sangre de su sangre. Y hoy, después de casi cuatro años de luchas interminables en varios tribunales, mi niña aún no encuentra justicia. Su caso sigue impune”, denunció la progenitora.

El testimonio de esta madre forma parte de una entrevista que publicó Animal Político.

La madre contó que el abuso ocurrió cuando el padre pidió mediante la vía legal convivir con la menor y pasar una vacaciones de Navidad con la pequeña.

El hombre, que había abandonado a la niña a los tres meses, llegó al juzgado civil de Tlalnepantla para pelear la estadía y prevaleció. Posteriormente, la madre interpuso un juicio en Cuautitlán para quitarle la patria potestad por el antecedente de agresión sexual y logró que le prohibieran las visitas.

“Llegó con rasguños en el cuellito, llegó súper rozada, con miedo, no quería que nadie la tocara, ya había dejado el pañal y de pronto llega con pañal… tuvo un retroceso. Un amigo mío que es psicólogo me dijo: ‘por todo lo que me cuentas, tu hija fue abusada’.

La peor noticia que le pueden dar a una madre”, declaró Rodríguez.

De acuerdo con su relato, la pequeña estuvó casi un año en terapia con especialistas en violencia infantil para finalmente confesar lo que había vivido.

“No quiero volver a ver a mi papá Erik porque él me toca mi colita con una pelota (genitales), y me lastima, y no me gusta, y no lo quiero volver a ver”, fue lo que dijo la víctima en una audiencia ante un juez.

Inicialmente, el caso de la menor fue evaluado un foro del Senado, organizado por Josefina Vázquez Mota.

La legisladora anunció la presentación de reformas para que estos delitos se tipifiquen correctamente y no prescriban.

Fue esta declaración de su hija la que motivó a la adulta a interponer una demanda legal por abuso sexual, y no solo por la custodia. Sin embargo, el recurso quedó en nada porque en el Estado de México, el delito prescribe a los cinco años.