“Mi padre votó por Trump”: Confesiones de Megan Rapinoe, capitana del USWNT

Megan Rapinoe, La capitana de la selección estadounidense de fútbol femenil (USWNT), una activista en pro de los Derechos Humanos y de la igualdad y una clara detractora de las políticas discriminatorias del Presidente Donald Trump que ha estado en el ojo del huracán todo este año por sus claras posturas, hizo una declaración sorprendente.

La jugadora aseguró en entrevista con The Guardian que su familia es más conservadora y que su padre… ¡votó por Trump!

“Soy muy similar a cómo son (su familia), a pesar de que creo que mi padre votó por Trump y diré: ‘No lo entiendo ¿Cómo estás simultáneamente orgulloso de mí y me pegas un golpe, y mirando Fox News todo el tiempo, cuando están derribando a tu hija?”

También habló de que ella, desde el seno familiar está ayudando a cambiar viejas costumbres arraigadas:

“Hablo con mis padres todo el tiempo, todos los días. Y he visto progresos y crecimiento. Me gustaría que la gente entendiera que nunca debes decir cosas racistas y estar de acuerdo con las personas homosexuales o cualquier otra cosas de ese estilo. Pero, obviamente, eso no sucederá rápidamente”.