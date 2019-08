Vender Puerto Rico, la broma de Trump en su afán por comprar gran isla de país europeo

El presidente ha confirmado su interés en el territorio insular autónomo ubicado al norte de Canadá

El presidente Donald Trump bromeó con miembros de su ejecutivo con la posibilidad de intercambiar Puerto Rico para adquirir Groenlandia, un territorio autónomo danés.

Después de que se hiciera público el interés del presidente por la isla ubicada al norte de Canadá, un exfuncionario de la administración Trump confirmó aThe New York Times que el mandatario había comentado a modo de broma la idea de cambiarla por la isla caribeña.

Trump manifestó su inclinación por Groenlandia debido a “los abundantes recursos de la isla y a su importancia geopolítica“. Sin embargo, la Primera Ministra de Dinamarca tachó esta idea de “absurda”. “Groenlandia no está en venta. Groenlandia no es danesa, es groenlandesa. Espero que no […] se haya dicho en serio”, expresó el lunes Mette Frederiksen. Tras estas afirmaciones, Donald Trump suspendió la visita que tenía prevista a la reina Margarita II.

Respecto a Puerto Rico, el presidente ha arremetido reiteradamente contra su gobierno, al que a señalado como “incopetente y corrupto“. La brecha entre el gobierno de la isla y el federal se hizo más grande tras el huracán María en septiembre de 2017. Los isleños criticaron las gestión del gobierno de los Estados Unidos.

Después de The New York Times hiciera pública este jueves la broma de Trump, el exgobernador portorriqueño Aníbal Acevedo Vilá cuestionó en un tuit a la comisionada residente en Washington Jenniffer González y a la actual gobernadora de la isla. “¿Seguirá considerando declararse republicana?”, preguntó Acevedo Vilá sobre Wanda Vázquez, que se inclinó recientemente hacia “filosofías republicanas”.

Según el New York Times, Trump propuso cambiarnos por Groenlandia. ¿Qué tendrá qué decir Jenniffer González sobre esto? ¿Volverá a quedarse callada? Y la Gobernadora, ¿seguirá considerando declararse republicana? La dignidad de Puerto Rico 🇵🇷 no es negociable. pic.twitter.com/U75u5tCigz — Aníbal Acevedo Vilá (@anibalacevedo) August 22, 2019

Trump prueba un misil ‘prohibido’ mientras Rusia oculta pruebas de un terrible incidente atómico

Stephen Miller, el hombre de Trump obsesionado con deportar inmigrantes

Nueva regla de “carga pública” hubiera deportado a las familias de Trump y de jefe de USCIS