A los tres días y sin debutar, el Salamanca despidió a ‘chiquimarco’ como su entrenador

El ex árbitro reaccionó en Redes Sociales y asegura que no es 'marioneta' de nadie

Más tardó en llegar, que el Salamanca despidió a Marco Antonio Rodríguez, mejor conocido como ‘Chiquimarco’, a los tres días de ser contratado… ¡y sin debutar!

En una breve nota de prensa dada a conocer este sábado, el club salmantino ha anunciado que el ex árbitro internacional “deja de pertenecer al club y ya se está trabajando en encontrar la mejor alternativa para el banquillo del primer equipo de la entidad”.

Desde el conjunto de Salamanca no se han explicado los motivos de esta fulminante destitución, aunque el propio Marco Antonio Rodríguez ha utilizado una red social para aclararlo:

Cesado? 🧐🤔

El título de entrenador Grado Superior o UEFA PRO debe ejercerse con profesionalismo y ética.

Un genuino entrenador No vende al mejor postor, su inversión de años de preparación y jamas permitas ser prestanombre y que otros sin la cualificación europea,te utilicen. pic.twitter.com/uPgyP0gEtm — El Árbitro Entrenador (@ChiquimarcoMx) August 24, 2019

Marco Antonio Rodríguez fue fichado el pasado miércoles después de que se concretara que el entrenador que tuvo desde el inicio de la pretemporada, José Luis Trejo, no disponía de una licencia validada por la Federación Española de Fútbol y al parecer, querían usar su imagen y su licencia, pero que no fuera realmente él quien dirigiera. A lo que el mexicano decidió no hacerse de la vista gorda y salir de la institución.

Lo advirtió y lo cumplió… @ChiquimarcoMx no se iba a prestar a ser el títere de nadie… El Salamanca siempre tuvo la intención de tenerlo en la banca, pero detrás de José Luis Trejo, a quien la @rfef le negó increíblemente el carnet de entrenador… Cesado no, él renunció! — Gerardo Liceaga (@GerardoLiceaga) August 24, 2019

🔴En directo @ChiquimarcoMx, recien destituido del @SalamancaCFUDS: ➡️"Querían a una persona para que pusiera su título y entrenase otro". ➡️"Me quisieron imponer a los ayudantes". ➡️"He invertido mucho en mi preparación para que no se me respete".#TiempodeJuego #SegundaB pic.twitter.com/BWkrDcsUXd — Tiempo de Juego (@tjcope) August 24, 2019