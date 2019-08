Conor McGregor se disculpó por golpear al hombre que rechazó su whisky

Declaró que está dispuesto a afrontar las consecuencias

Hace unos días salió a la luz el video en el que se ve cómo Conor McGregor golpea a un hombre en un bar porque no le quiso aceptar un whisky. El video data de abril de este año y hasta ahora es que el peleador de artes marciales mixtas habló sobre el tema, ofreciendo disculpas públicas y diciendo que afrontará las consecuencias.

“Lo siento, soy un ser humano. Me equivoqué. Ese hombre merecía disfrutar de su tiempo en el pub sin que terminara de la manera en que lo hizo. Traté de hacer las paces con él y las hice en ese momento. Pero eso no importa… debo asumir mi responsabilidad“, dijo a ESPN en torno al hecho que aún siente “como una daga en el corazón”.

“Me enfrentaré a lo que se me presente y asumiré lo que me ocurra. Me lo merezco. No me esconderé. Fue un comportamiento totalmente inaceptable para un hombre en mi posición“, agregó.

Vuelve a ser el mejor pero con humildad, vuelve a le ser como aquel aprendiz de aplomador que soñaba con ser el campeon de la UFC.

Vamos @TheNotoriousMMA pic.twitter.com/QU0b7OxAnE — Tati Lothbrok de Nerja (@MisterTati) August 24, 2019

Cuando se le cuestionó qué haría si se encontrará en un futuro en una situación similar, el luchador respondió: “¿Soy el pez o soy la ballena? Debo estar más tranquilo y mostrarme zen. Debo predicar con el ejemplo“, finalizó.