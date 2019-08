Encuentran a su hijo de 10 años muerto en su habitación, ¿qué sucedió?

Todavía no se ha abierto una investigación sobre su muerte, pero se está preparando un archivo para el forense

Issac Lyons, de 10 años, estaba tan entusiasmado por el viaje que iba a realizar con su familia a un parque de atracciones que se levantó de la cama durante la noche para jugar, pero trágicamente “resbaló” y murió

La familia Lyons, de Stapleford, Reino Unido, quedó devastada por la repentina pérdida de su hijo.

La madre, Claire, de 43 años, y el padre, Mike, de 45 años, habían planeado un viaje a Alton Towers con sus hijos, Issac, hijo de 10 años, así como a sus hermanas, Grace, Florence, y Merry.

Cuando despertaron a la mañana siguiente para iniciar el viaje, encontraron a Issac, quien en ese momento estaba obsesionado con la historia romana, muerto en su habitación, informa Nottinghamshire Live.

“Lo que creemos que sucedió es que no podía dormir porque estaba muy emocionado. Se había levantado, se quitó el pijama y se vistió como un romano. Fue un accidente, se resbaló mientras jugaba. Murió al instante. ¿Cómo puede morir sin que nos enteremos? No puedo creerlo, pensé que en estos casos se oyen gritos o algo. Fue trágico y repentino””, se lamenta la señora Lyons según informa The Mirror.

Issac, considerado un “bebé arcoiris”, un término acuñado para un bebé sano nacido después de un aborto espontáneo anterior, fue descrito como un niño amable, divertido y apasionado, con “una imaginación extraordinaria”.

El niño estaba obsesionado con las películas, especialmente las películas de Marvel, y había escrito sus propias historias de superhéroes.

También se preocupaba profundamente por los demás, quiso donar sus propios juguetes a organizaciones benéficas que vio anunciadas en la televisión.

La familia ha recibido un inmenso apoyo por parte de la comunidad local, hecho que agradecen de forma encarecida.