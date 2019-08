9 curiosidades que desconocías de los automóviles

El mundo que rodea a los automóviles está repleto de curiosidades y datos fuera de lo común

En esta oportunidad hablaremos de 9 curiosidades referentes al mundo de los automóviles. Algunas no son disparatadas si se reflexiona sobre ellas, y otras simplemente no otorgan espacio para la lógica. ¡Comencemos!

1. Eran soluciones contra la contaminación

Nuestra primera curiosidad se remonta a muchos años atrás, cuando se consideraba que los autos eran la solución a la contaminación que generaba un medio de transporte muy popular a principios del siglo XX: los caballos.

2. Olor a auto nuevo

El olor a auto nuevo no es más que el resultado de la combinación de 50 compuestos orgánicos que no son tóxicos, así que no es un asunto mágico ni nada por el estilo.

3. La multa por exceso de velocidad

Hasta ahora se sabe que la multa de velocidad con el monto más alto de la historia se emitió en Suiza.

Se le entregó a un hombre sueco por el monto de 1 millón de dólares. Su auto corría a una velocidad máxima de 290 kilómetros por hora.

4. Rusia y los vehículos en mal estado

En Rusia, la persona que conduzca un vehículo en mal estado o sucio es penada por la ley. Esto no es tan extraño si se considera que es una medida para evitar accidentes viales a causa de frenos fallidos o luces rotas.

5. Lanzallamas

En Sudáfrica es legal colocar lanzallamas en los automóviles si es con motivos de protegerlo de los ladrones.

6. Los Ángeles, ciudad sobre ruedas

En Los Ángeles, la cantidad de vehículos es mayor al de peatones en esa ciudad.

7. La vía y el canto

No te sientas extraño si eres de quienes cantan al conducir. Aproximadamente un 90% de los conductores cantan cuando manejan. ¿La razón? Se desconoce. Una curiosidad muy generalizada.

8. Luces que nunca se apagan

En Suecia existe la legislación que indica que es ilegal apagar las luces del auto sin importar si es de noche o de día.

9. China y el mundo automotor

Para finalizar nuestra lista de curiosidades, diremos que China es el lugar de producción de 1 de cada 4 automóviles existentes actualmente en el mundo.

No es para sorprenderse mucho, dado que China es donde se producen muchos objetos que consumimos actualmente.

¿Conoces alguna otra curiosidad o ritual que acostumbremos a realizar los conductores?