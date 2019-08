Siete meses de violencia contra mujeres en CdMx: 137 asesinadas y 144 lesionadas

En la capital del país las mujeres sufren diversos tipos de violencia: desde la física y sicológica dentro de sus propios hogares, hasta el feminicidio

MÉXICO – Durante las recientes protestas registradas en la Ciudad de México contra la violencia hacia las mujeres, una de las consignas que más gritaron las manifestantes y que también se plasmó en cartulinas y paredes fue: “A mí me cuidan mis amigas, no la policía”.

Y de acuerdo con los datos oficiales más recientes, en la Ciudad de México las mujeres deben de cuidarse de no ser parte de las tres víctimas diarias de violación, de las nueve mujeres que son abusadas sexualmente en promedio a diario, de no ser de las 47 en promedio que vive violencia familiar todos los días, o de ser parte de una de las 137 que han sido asesinadas en lo que va del año.

Sumado a ello, casi todas las capitalinas (96.3 por ciento) que transitan por espacios públicos o usan el transporte ha sufrido alguna agresión de tipo sexual una vez en su vida; por ello muchas de ellas no se sienten seguras al abordar un microbús, o un taxi, o al caminar por calles solas o zonas abandonadas.

Pero además de la violencia de género, cientos de mujeres en la Ciudad de México también son víctimas a diario de la violencia en general. De enero a julio de este año, según el Portal de Datos Abiertos del Gobierno capitalino, 2 mil 326 mujeres han sido víctimas de robo con violencia en la vía pública; 60 de robo a bordo de taxis; 583 de lesiones intencionales por golpes; además 144 mujeres han sido lesionadas con arma de fuego y otras 80 con arma blanca.

Además, en lo que va del año, 3 mil 276 mujeres han denunciado que han sido víctimas de amenazas; 136 de delito de corrupción de menores; 46 han sido víctimas de trata de personas, y al menos 15 fueron torturadas.

FEMINICIDIO Y HOMICIDIO: 137, EN SIETE MESES

De enero a julio de este año, de acuerdo a los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, en la Ciudad de México se han abierto un total de 26 carpetas por el delito de feminicidio y 910 por el delito de homicidio doloso.

De acuerdo con el número de víctimas, detalladas en el Portal de Datos Abiertos de la Ciudad de México, en los primeros siete meses del año, 87 mujeres han sido asesinadas con arma de fuego; 18 con arma blanca y 6 a golpes. Si sumamos los feminicidios y los homicidios dolosos de mujeres, en total se han registrado 137 asesinatos de mujeres en la Ciudad de México en lo que va del año.

VIOLACIÓN 3 VECES AL DÍA

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo, en la capital del país durante los primeros siete meses del año se registraron un total de 799 carpetas de investigación por el delito de violación (641 por violación simple y 158 por violación equiparada). Según la información del portal de Datos Abiertos de la Ciudad de México, en ese período de tiempo, 538 mujeres han sido víctimas de violación simple y 101 de violación equiparada. Eso significa que del total de carpetas abiertas por este delito, el 79 por ciento fue cometido contra mujeres.

Los datos también arrojan que en la Ciudad de México, en lo que va del año, en promedio 3 mujeres fueron violadas a diario.

Las alcaldías donde más se registraron violaciones simples son: Cuauhtémoc (con 92 carpetas de investigación); Iztapalapa (también con 92), y Álvaro Obregón (con 77).

Donde más se denunciaron violaciones equiparadas son: Cuauhtémoc (19 carpetas), Iztapalapa (19 carpetas), Gustavo A. Madero (10 carpetas) y Miguel Hidalgo (10 carpetas).

De acuerdo con un reporte del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) presentado esta semana, en la Ciudad de México se encuentra la tercera alcaldía o municipio del país con la tasa más alta por el delito de violación en todo el país. Se trata de Cuauhtémoc, con una tasa de 21.66 violaciones por cada cien mil habitantes.

ABUSO SEXUAL: 9 MUJERES AL DÍA

De acuerdo con los datos del Secretariado, en la capital del país se abrieron un total de 2 mil 411 carpetas de investigación por este delito. Según los Datos Abiertos del Gobierno capitalino, al menos mil 965 mujeres denunciaron haber sido sido víctimas de abuso sexual en los primeros siete meses del año.

Los datos arrojan que en lo que va del año, en promedio han sido abusadas sexualmente 9 mujeres al día.

Las alcaldías con más carpetas abiertas por abuso sexual son: Iztapalapa (371), Cuauhtémoc (309), Gustavo A. Madero (249), Álvaro Obregón (199) y Miguel Hidalgo (137).

El Código Penal de la Ciudad de México contempla, en su Artículo 176, Capítulo II, que se acusa de abuso sexual a quien “sin consentimiento de una persona y sin el propósito de llegar a la cópula, ejecute en ella un acto sexual, la obligue a observarlo o la haga ejecutarlo”. Este delito se castiga en la capital del país con de uno a seis años de prisión, y dependiendo sus agravantes, la pena puede incrementar varios años.

VIOLENCIA FAMILIAR: 47 AL DÍA

Los datos del Secretariado arrojan que en siete meses de 2019, en la Ciudad de México se abrieron 14 mil 197 carpetas de investigación por el delito de violencia familiar. Y los Datos Abiertos del Gobierno capitalino detallan que en ese período de tiempo un total de 10 mil 109 víctimas de violencia familiar fueron mujeres. Del total de las indagatorias abiertas por ese delito, el 71 por ciento de las víctimas son mujeres.

Los datos también indican que durante 2019, en la capital del país al menos 47 mujeres en promedio al día han sufrido violencia familiar.

Las alcaldías de Iztapalapa (2,496 carpetas), Gustavo A. Madero (1,602), Cuauhtémoc (1,112), Álvaro Obregón (1,096) y Tlalpan (854) son las alcaldías con más carpetas de investigación abiertas por este delito.

ACOSO SEXUAL: 2 MUJERES AL DÍA

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo, en los primeros siete meses del año, la capital del país suma un total de 531 carpetas de investigación por el delito de acoso sexual. De acuerdo con el portal de Datos Abiertos, un total de 412 mujeres fue víctima de ese delito. Esto significa que en promedio a diario acosaron a dos mujeres en las calles de la capital del país.

Las alcaldías que acumulan más denuncias por el delito de acoso sexual son: Cuauhtémoc (108), Iztapalapa (62), Miguel Hidalgo (49), Gustavo A. Madero (39) y Álvaro Obregón (34).

Sin embargo, de acuerdo con la Encuesta Sobre la Violencia Sexual en el Transporte Público y Otros Espacios Públicos en la Ciudad de México, el 84.5 por ciento de las mujeres que dijo haber sido víctima de una agresión manifestó que no la denunció, y las principales razones de no hacerlo son: no confía en las autoridades y no sabía que podía denunciar la agresión.

En Artículo 179, en su capítulo III, detalla que comete acoso sexual “quien solicite favores sexuales para sí o para una tercera persona o realice una conducta de naturaleza sexual indeseable para quien la recibe, que le cause un daño o sufrimiento psicoemocional que lesione su dignidad”. El Código Penal de la Ciudad de México contempla de uno a tres años de prisión por este delito, y también puede aumentar por diversas agravantes.

96.3% VIVIÓ VIOLENCIA SEXUAL

De acuerdo con la misma encuesta, realizada por la ONU Mujeres y el Gobierno de la Ciudad de México que data de noviembre de 2018, el 96.3 por ciento manifestó haber vivido al menos un acto de violencia sexual en el transporte o en espacios públicos de la capital del país a lo largo de su vida; el 88.5 por ciento dijo haber sido víctima de un acto de violencia sexual en el último año.

La encuesta también arrojó que el 54.4 por ciento de las mujeres se sintió insegura o muy insegura en el transporte público de la Ciudad de México; y el 69.1 por ciento se siente insegura o muy insegura al caminar por las calles y en espacios públicos.

En tanto, el 77.4 por ciento de las mujeres teme a ser agredida sexualmente en el transporte público, y el 81.3 por ciento tiene el mismo temor en calles y espacios públicos.

Además un 7.1 por ciento de mujeres aseguró que fueron policías quienes les dijeron piropos obscenos y ofensivos; 4.1 por ciento también señaló a agentes por decirles palabras ofensivas respecto de ellas o de las mujeres; y el 6.8 por ciento dijo que un policía le miró morbosamente el cuerpo.

De mayor a menor, los lugares en los que las mujeres dijeron sentir más miedo son los siguientes: microbús, en la calle, en el taxi, en los paraderos, en las combis, en los puentes o pasos a desnivel, en el Metro, en lugares baldíos o calles solas, en zonas donde hay obras de construcción, en zonas con muchos puestos ambulantes, en parques o plazas públicas, en el camión, en los mercados, en el Metrobús, en el Trolebús y el Tren Ligero.