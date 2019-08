Tarjeta Roja: ¿Qué le dio Tigres a Diego Reyes que no le dio el América?

El mexicano, que nunca triunfó en Europa, se decidió por una sencilla razón

El equipo de los Tigres está obsesionado con la grandeza, ni siquiera atravesando sus mejores años y con un claro dominio en la Liga MX en los últimos años se han colocado en ese selecto grupo, el equipo no tiene relevancia fuera de Monterrey y eso vuelve loca a a la directiva.

Para ello, han orquestado la estrategia para crear una rivalidad fuerte con el América, el único rival que le podría dar la trascendencia que quieren y han empezado con todo: comentaristas de televisión, estrellas de la farándula, “influencers”, de todo…

El nuevo movimiento para engrosar esa rivalidad es la contratación De Diego Reyes, un jugador como muchos que pudo contratar Tigres, pero que para el América tiene cierto significado.

Diego Reyes no es Memo Ochoa, no venderá camisetas, no generará demasiada simpatía debido a su origen americanista, pero ya es de Tigres y eso es lo que importa: fastidiar al rival; así es como se alimentan los clásicos.

Ahora bien… ¿por qué prefirió Diego a Tigres que a América? ¿A Monterrey que a su amada CDMX?

Simple: Dinero.

Los felinos ofrecieron un sueldo 40% más alto que el propuesto por las Águilas y la elección De Diego fue sencilla, un no-brainer.

Diego, un mexicano que jamás pudo trascender en Europa, donde pasó mucho tiempo, recala en un equipo en donde no tiene garantías de ningún tipo, el ’Tuca’ tiene clara su postura y si un jugador no rinde como él necesita (y como le ha pasado a Reyes en TODOS sus equipos) no verá acción por mucho que haya costado o por estratégica que haya sida la contratación.

