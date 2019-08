Zuleyka Rivera reacciona a las declaraciones de Julián Gil, quien dijo que no extraña a su hijo

"No te rindas mi amor"

Foto: Cortesía The Dream Team Agency

Luego de que en la conferencia de prensa en la que Julián Gil declaró nuevamente que no extraña a su hijo Matías, porque no lo ve y no convive con él, son muchos los que han reaccionado a su controvertido comentario, una de ellas Zuleyka Rivera.

La modelo y actriz puertorriqueña estuvo de conductora invitada en ‘Despierta América’, y frente cámara aseguró que Julián está hablando desde el dolor, que si bien las mamás son las que tienen una conexión especial con los hijos, porque los llevan nueve meses en su vientre, está convencida que Gil sí extraña y quiere a su hijo.

“Si lo extrañas, mi amor. Esto es frustración… No te rindas, mi amor. Uno como padre ve a los hijos, ve el mundo en el que vivimos y créeme que por mi hijo yo nunca me he rendido y ustedes tampoco se va a rendir”, le envío de mensaje Zuleyka.

Aunque Julián dijo esto en la conferencia de prensa que dio en México para presentar su próximo trabajo, la obra de teatro “¿Y Si Me Caso?”, en realidad no es la primera vez que lo declara. Hace unos meses se lo confesó, por primera vez, a Lourdes Stephen en el programa que la periodista tiene en su canal de YouTube.

MIRA AQUÍ LA REACCIÓN DE ZULEYKA: