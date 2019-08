¡A las michas! León quiere comprar a JJ Macías y busca que el Sevilla ponga la mitad del dinero

La idea es que se vaya a jugar a España y León conserve el 20% de la carta.

El hombre del momento en la Liga MX, José Juan Macías, esta jugando con León, aunque está a préstamo, pues su carta aún le pertenece a Chivas. El delantero de 19 años está captando las miradas este torneo y León quiere amarrarlo, pero el costo que pone la directiva de El Rebaño es muy elevado, por lo que los felinos están llamando “a la caballeriza” de España para armar la “cooperacha”.

El delantero juvenil que ha convertido 16 goles en los 24 partidos que ha disputado en la Primera División de México con León. La calidad no tiene edad. ENORME. pic.twitter.com/TMFkyp27lL — Invictos (@InvictosSomos) August 29, 2019

El costo de la carta del jugador es de 15 millones, algo que la directiva esmeralda considera muy elevado; sin embargo, ante el desempeño del líder de goleo individual actual del Apertura 2019 y tomando en cuenta el gran futuro que tiene por delante, podría ser una suma razonable. Lo cierto es que aún así, a León no le es posible desembolsar tal cantidad, por lo que está buscando apoyo en España, del Sevilla concretamente, para dividir el costo del jugador.

De acuerdo a lo publicado por Mediotiempo, recopilado por una fuente cercana a los Panzas Verdes, el plan es que el artillero emigre al futbol español, se enfunde la camiseta de los nervionenses y que León conserve el 20% de la carta en caso de una venta futura. El detalle es que Sevilla no lo tiene en el radar y no lo ha analizado aún. Todo esto es un plan del León, que sería el equipo buscaría al club blanquirrojo y no al revés.

Ya veremos qué sucede, aunque esto demuestra que León está muy interesado en hacer negocio con esta nueva promesa del futbol mexicano.

#ElJugadorDelPartido – José Juan Macías llegó a 7 goles en su cuenta personal. El delantero mexicano sigue demostrando su gran nivel en la #LigaBBVAMX y hoy ante Santos tuvo buena actuación. pic.twitter.com/lyeRLsSvQB — LIGA BBVA MX (@LigaBBVAMX) August 29, 2019