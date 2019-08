Carlos Vela le dio el sí al Barça y a su agente: “di que sí, no me importa el dinero”

El mejor jugador de la MLS asegura que al Barcelona 'no puedes decir que no'

Era más que un rumor y el propio Carlos Vela reveló el día que se enteró que el Barcelona lo estaba buscando para reforzar su delantera y el mexicano… no lo dudó.

“Estuvo muy cerca. En mi segundo mes de vacaciones estaba con piña colada y mi agente me llamó para decirme: ‘mira, Barcelona te está llamando, quieren que juegues durante cuatro meses y luego puedes regresar a Los Angeles’. Dije: solo di que sí, no me importa el dinero”. El ariete no reveló por qué no se concretó el fichaje.

En entrevista para BS The Podcast, el mejor jugador de la MLS, aseguró que aceptaría sin pensarlo una oferta del Barcelona… o el Real Madrid.

“Barcelona, Real Madrid no puedes decir que no. Si fuera solo mi elección, seguro, lo tomaría”.