Gerardo Bazúa prefiere que su hijo sea educado por la nana, y no por Paulina Rubio

Aqui una vez mas…. me contestan y cuelgan por que por ordenes de la "Señora" esta prohibido dar informacion, si esta o no esta el niño….asi como mucha gente dice el tiempo dara la razon…. el tiempo dira si escribi, si llame , si lo busque, si me preocupe…es mas facil para ustedes solo chequen el historial….. Todo esto lo hago como prueba para que se den cuenta del DERECHO que le quitan a mi hijo de verme a mi, a sus hermanos, primos , abuelos, tios , su FAMILIA. Aqui no hay , ni existe un ACUERDO para que les quede claro..por que por logica a la " Señora" le conviene. Si son 2 niños, con 2 papas diferentes….meditemos….. Yo siempre he querido acordar pero las cosas justas como son, no la balanza solo para un lado. Eso si!!! prefiero me lo eduquen y le den amor las empleadas de la casa de la "Señora". que la misma "Señora". Continuara… Gente que con Ley o sin Ley hace lo que quiere…este es el caso.