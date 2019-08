Los micro shorts cacheteros de Yanet García que a penas le cubren la retaguardia

La chica del clima está que arde

Yanet García ha sido una de las modelos de Instagram más polémicas en las últimas semanas por sus atrevidas publicaciones. Es común que la presentadora de Televisa se deje ver ligera de ropa y muestre sus atributos.

La conocida “chica más sexy del clima” suele a presumir sus curvas con sus más de 11 millones de seguidores en la red social. Su pose preferida son las de espalda, ya que su retaguardia es lo que más da de que hablar entre sus admiradores.

Esta semana García publicó su atuendo del día que consistía en unos micro shorts de mezclilla que a penas le cubrían su voluptuoso trasero, algo que sus fans agradecieron.

“El mejor trasero de México, no hay duda”, un admirador comentó. “Por Dios, que mujer eres mi hermosa Yanet García. Tienes unas lindas piernotas, que lastima no poder conocerte”, otro fan agregó. “Que hermosa de señorita”, otro fan no se pudo resistir a escribir. “Wau, que lindura de curvas Yanet”, también se pudo leer entre los mensajes.