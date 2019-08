¿Amores de vacaciones?

La época de vacaciones es algo maravilloso, casi siempre. En sí, viajar, ir a otros lugares, conocer nueva gente, salir de la rutina y el estrés que nos produce la ciudad o país donde vivimos, tiene algo mágico que en ocasiones da como resultado una aventura amorosa. Pero ojo con eso.

No es lo mismo llamar al diablo que verle llegar. El amor es complicado, casi nunca lo entendemos porque el corazón tiene razones que la razón no entiende. Ese flechazo de Cupido puede ser muy intenso y sentirse muy agradable, pero la realidad es que “para que el amor funcione, amarse no es suficiente”.