Ex prisionera denuncia que la policía le obligó a dar a luz sola, sin ayuda

La demanda alega que el personal de la prisión y las enfermeras ignoraron las súplicas de Diana Sánchez cuando se puso de parto

Una ex prisionera está demandando a los agentes de policía de la prisión del condado de Denver por presuntamente obligarla a dar a luz sola en una celda sucia de la cárcel.

Diana Sánchez, de 26 años, afirma que durante el parto la dejaron desamparada, gritando de agonía, sin anestesia, asistencia médica o alguien que la ayudara.

De acuerdo con los documentos de la corte, Sánchez informó a los agentes de que se había puesto de parto, pero nadie acudió a su llamada de urgencia hasta pasadas cinco horas después de que hubiera roto aguas.

Cuando Sánchez finalmente dio a luz a su bebé, una enfermera, que había estado observando a Sánchez desde afuera de la celda, entró y recogió a su hijo.

“Me sentí impotente. Nadie me ayudó. Había gente allí, pero básicamente nadie levantó un dedo para hacer nada. El dolor que sentí es indescriptible. No el dolor físico, lo que más me duele es el hecho de que a nadie le importaba”, explicó Sánchez en entrevista a KDVR

La mujer había estado en la cárcel durante 14 días antes del nacimiento de Jordan por cargos relacionados con el robo de identidad. Ahora ha presentado una demanda alegando que el personal de la cárcel sabía que se puso de parto, pero decidieron no llevarla al hospital porque habría sido “inconveniente”.

La abogada de Sánchez, Mari Newman, hizo los siguientes comentarios sobre la demanda que presenta la reclusa:

“El hecho de no brindar atención a una mujer que está de parto y a un bebé que nace sin asistencia médica en una celda sucia de la cárcel, no es civilizado. Cualquier persona puede ver que una mujer que ha estado de parto durante horas y horas y que está gritando de dolor, necesita ir al hospital. Se debería haber llamado al 911”.

Un portavoz del Departamento del Sheriff de Denver declaró en un comunicado que la atención y el bienestar de los reclusos es una prioridad para el Departamento del Sheriff de Denver, por lo que contratan a Denver Health para brindar atención médica integral en las dos cárceles, según informó Newsweek.

Inmediatamente después del incidente se ordenó a Asuntos Internos realizar una investigación para comprender lo que sucedió. También se le pidió a Denver Health que revisara lo sucedido.

De acuerdo a un portavoz de las autoridades, la investigación apunta a que los agentes no hicieron nada malo en su manejo de la situación.