Surge el efecto del miedo entre la comunidad inmigrante

Todavía no entra en vigor la regla de ‘carga pública’, pero muchas personas prefieren ya no utilizar los servicios sociales que vienen del gobierno federal

Una nueva regla para restringir la inmigración legal, publicada por la administración Trump en agosto, está generando confusión y ansiedad incluso entre los inmigrantes que no estarían directamente afectados: el miedo se extiende más rápido que los hechos, dicen expertos en políticas migratorias y de salud.

La regla permitiría al gobierno federal negar más fácilmente la residencia permanente, conocida popularmente como tarjeta verde o green card, o visas, a los solicitantes que usan, o se considere que pueden usar, programas financiados con fondos federales como cupones de alimentos (food stamps), asistencia para vivienda y Medicaid.

Los inmigrantes que buscan un estatus legal ya deben demostrar que no se convertirán en una carga financiera o “carga pública” para los contribuyentes estadounidenses. Según la norma vigente, una persona puede ser una “carga pública” si “depende principalmente del gobierno para su subsistencia”, lo que significa que recibe asistencia monetaria o atención institucional a largo plazo a expensas del gobierno.

La nueva regla amplía la lista de programas de beneficencia públicos que los funcionarios federales pueden considerar al decidir si negar la residencia permanente u otras formas de inmigración legal.

La regla está programada para entrar en vigencia el 15 de octubre, pero California y otros estados han presentado demandas para bloquearla, al igual que los condados de San Francisco y Santa Clara. La oficina del Fiscal General de California, Xavier Becerra, dijo en un comunicado que la regla crea “nuevas barreras innecesarias para la admisión legal a los Estados Unidos”.

Los inmigrantes que no son ciudadanos representan solo un pequeño porcentaje de las personas que utilizan los programas de beneficios públicos designados en la nueva norma. Por ejemplo, son el 6.5% de los beneficiarios de Medicaid, y el 8.8% de los beneficiarios de ayuda para comprar alimentos, según un análisis de los datos del censo realizado por Associated Press.

Ideas erróneas sobre quién sufriría el impacto de esta regla han creado un “efecto escalofriante” que ha llevado a los adultos a abandonar programas que necesitan, y a sacar a sus hijos, dijo Mayra Álvarez, presidenta de Children’s Partnership, una organización estatal de políticas y defensa de la infancia.

“Como defensores de los niños, sabemos de primera mano que las normas se extienden mucho más allá de sus destinatarios, y esta regla no es una excepción”, dijo Álvarez.

Incluso cuando la regla todavía era una propuesta, causó interrupciones en los programas de salud y nutrición de los condados, así como en los centros de salud, afirman defensores.

Una encuesta realizada por Urban Institute, una entidad de tendencia liberal, mostró que, en 2018, 1 de cada 7 adultos de familias inmigrantes dijo que ellos mismos o un miembro de la familia optaron por no solicitar o retirarse de un programa de beneficios por miedo a arriesgar una futura residencia permanente.

La inscripción en Medi-Cal, la versión del Medicaid en California, ha disminuido en los últimos años, y algunos expertos en políticas de salud dicen que las normas y las propuestas antiinmigrantes han contribuido a esta disminución.

Las siguientes respuestas a preguntas frecuentes podrían ayudar a aclarar cómo funcionaría la nueva regla de la administración Trump, al tiempo que disipan algunos conceptos erróneos comunes.

¿Cómo pesará el uso de beneficios públicos designados bajo la nueva regla en las decisiones de las autoridades de inmigración?

La regla define como “carga pública” a una persona que no es ciudadana que recibe uno o más de estos beneficios por más de 12 meses dentro de cualquier período de 36 meses. Recibir dos beneficios diferentes en un mes contaría como dos meses. En el caso en que un solicitante de tarjeta verde o visa no haya excedido este umbral de beneficios, los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional buscarán determinar si es “probable que lo haga en cualquier momento”. Para tomar una decisión, evaluarían: la edad, la salud, el estatus financiero, la educación y el historial de trabajo del solicitante.

¿Hay algún grupo de inmigrantes exento de la nueva regla de carga pública?

Sí. La regla no se aplica a refugiados y beneficiarios de asilo, ni a ciertos miembros del ejército de los Estados Unidos. También exime a las beneficiarias de Medicaid que están embarazadas, a las nuevas mamás y a menores de 21 años.

Que un niño esté utilizando cupones de alimentos o sea beneficiario de Medicaid, ¿afecta las posibilidades de sus padres de obtener la residencia permanente?

No. La participación de un niño en el programa no cuenta en contra de sus padres. Cathy Senderling-McDonald, subdirectora ejecutiva de la California Welfare Directors Association, dijo que hay un impulso para difundir el mensaje de que el uso de beneficios por parte de los niños no reduce las posibilidades de obtener un estatus legal para cualquier persona de su familia.

Sin embargo, la historia ha demostrado que los niños perderán beneficios debido a la confusión sobre las consecuencias de inscribirlos. Durante la revisión de la asistencia social en la década de los 90, “disminuyó la participación en Medicaid y en el programa de cupones de alimentos por parte de personas que probablemente no se vieron afectadas” por los cambios legales reales, dijo Marianne Bitler, profesora de economía en la Universidad de California-Davis.

En California, los niños indocumentados son elegibles para beneficios completos de Medi-Cal. ¿Puede esto perjudicar sus posibilidades de obtener documentos legales más tarde?

No, por dos razones. Primero, la nueva regla deja en claro que el uso de beneficios de salud de los niños no contará en su contra. Segundo, estos beneficios son financiados por el estado, por lo que no cuentan. Lo mismo es para los adultos jóvenes de hasta 26 años, para quienes California acordó recientemente extender la cobertura completa de Medi-Cal, desde el 1 de enero. Y también es así para los beneficiarios de DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) que son elegibles para Medi-Cal, también pagado por el estado. A los servicios de emergencia a través de Medi-Cal los financia en parte el gobierno federal, pero su uso no contará en contra de los solicitantes.

Bajo la nueva regla, ¿la inscripción de niños en los programas de almuerzos escolares gratuitos o a precios reducidos será examinada por las autoridades de inmigración?

No. El programa de almuerzo escolar gratuito o a precio reducido no es parte de la nueva regla, y las familias no deben tener miedo de continuar recibiendo esta asistencia, dijo Senderling-McDonald.

Si ya tienes la green card desde antes que esta nueva regla entre en vigencia, ¿tendrás que estar sujeto a la prueba de carga pública cuando llegue el momento de renovarla?

No. Tu estatus de residencia es permanente. Y debes renovar tu tarjeta de residencia actual cada 10 años.

Este artículo es cortesía de California Healthline