Derechazo viral de Ocasio-Cortez a Trump: lo acusa de usar el racismo para “ocultar su corrupción”

La congresista neoyorquina Alexandra Ocasio-Cortez ha vuelto a arremeter contra el presidente Donald Trump. AOC ha explicado en Twitter este martes su idea de que el mandatario recurre a un discurso racista y antiinmigrante para ocultar su “estafa” porque, según ella, “la corrupción no es una política popular”.

La demócrata ha argumentado en un hilo de la red social que “prácticamente todas las políticas” de Trump están pensadas para “enriquecerse a él mismo y a sus amigos”. La progresista enumera algunos ejemplos como el destripe de la entidad de Monumentos Nacionales o lo que ella llama “campos de concentración” de inmigrantes. Elll considera que el dinero de estas políticas va destinado a los CEO de las compañías de combustibles fósiles y a los de prisiones privadas, respectivamente.

Por esto para Ocasio-Cortez “abordar el racismo no es una ‘distracción'” sino que “es clave para entender el fraude contra la clase trabajadora“, publicó la representante. Y ejemplifica su teoría con las “políticas migratorias extremadamente racistas” de la administración Trump. Según ella, “los seguidores del presidente hacen la vista gorda respecto a los miles de millones de dólares públicos que van a parar a los directores generales de las prisiones privadas“. Parte de este dinero, también de acuerdo a sus afirmaciones, luego vuelve al bolsillo del presidente (gracias, por ejemplo, a los comités inaugurales).

En el último tuit de su hilo, AOC concluye que el racismo es una “herramienta política potente” para “desmantelar los bienes públicos y los derechos civiles”.

It’s always about the con. https://t.co/ggINFg52Kw

Virtually every policy Trump pursues works to steal public money & personally enrich himself & his friends.

Beyond the moral wrong, racism is a powerful political tool used to dismantle public goods & civil rights.

So long as bigoted sympathies exist (subtly or loud), they will be used. That’s why convincing people racism is a sidenote,¬ broad or institutional, is a strategic move.

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) September 3, 2019