VIRAL: Zlatan deja hablando solo a reportero cuando le preguntan por Boca y De Rossi

Zlatan siendo Zlatan

Zlatan Ibrahimovic volvió a dar de qué hablar y es que su excentrica personalidad, siempre lo tiene en el ojo del huracán.

El jugador del Galaxy se encontraba firmando autógrafos y regalando fotos después del partido del fin semana ante el Seattle Sounders, cuando un periodista argentino se acercó a preguntarle sobre Boca Juniors y la reciente contratación de Danielle Rossi pero el sueco se nos enojó.

Zlatan lo vio con cara de “no me molestes” y le preguntó si iba a querer foto o no; como el reportero no quiso, se dio la vuelta y se marchó enfadado.