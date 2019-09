Cuál es el mejor modo de cuidar la batería de un auto eléctrico para conservarla más tiempo

La batería de un EV no se debe de confundir con la batería de un auto de gasolina: es más amplia e importante

Bienvenido a nuestra guía de Consejos para Conductores de EVs (vehículos eléctricos), donde hallarás un sin fin de tips para comprar o cuidar de tu auto de cero emisiones.

Los vehículos eléctricos (EVs) son el medio de transporte del futuro. Lo dicen los expertos, los ambientalistas y la mayoría de los fabricantes que han anunciado una serie de planes a futuro para vender solo EVs en unos cuantos años.

En el 2018, más de 208,000 EVs nuevos fueron registrados en el país, doble del monto que se registró en el 2017, y se espera que para el año 2025, 1.1 millones de EVs sean vendidos en todo el país, según TechCrucng.

Si bien los EVs llegarán a cambiar la movilidad en el mundo, estos también traen otros cambios como su recarga de energía y sus cuidados.

Cómo cuidar la batería de tu EV

A diferencia de un auto de gasolina normal, un vehículo eléctrico cuenta con una gigante batería que reemplaza la importancia que la bomba de gasolina, el tanque de gas, el radiador y muchas otras autopartes tenía en el vehículo común.

La batería de un EV no se debe confundir con la diminuta batería de un auto de gasolina. Estas son totalmente diferentes.

Tu EV no requiere gasolina, lo que significa que éste tomará todo su poder de la batería y su motor electrificado. Al no necesitar combustible fósil, tu vehículo eléctrico dejará de requerir de muchos cuidado, pero esto no significa que no requiera ninguno.

Las baterías de EVs se recargan con bajadas de electricidad especiales, usualmente instaladas en casa por el propio concesionario de autos.

A continuación, te compartimos 5 tips por parte de Tesla Rati para cuidar del corazón de tu EV:

5.- No dejes tu batería en 100% por mucho tiempo

La mayoría de los EVs cuenta con los siguientes tipos de recarga: “standard”, “range” y “max”. Si bien el nivel “max” recargará la batería más rápido, trata de utilizar este modo solo en emergencias y acostumbrate a recargar tu batería en modo “regular” durante varias horas, como en la noche cuando duermes.

4.- No dejes a la batería morir

Así como no debes dejar que un auto se quede sin gasolina, no dejes que tu EV se quede si batería. Al dejar la batería “muerta” por mucho tiempo se perjudica su ciclo de vida.

3.- Cuidado con las altas temperaturas

Recuerda que las baterías son dispositivos complicados con reacciones químicas dentro de ellas, por los que las altas y muy bajas temperaturas pueden deteriorar su ciclo de vida. La regla general para las baterías de litio es mantenerlas entre 20 y 85 grados Fahrenheit

2.- Almacena tu EV con anticipación

Si piensas dejar tu EV almacenado por mucho tiempo, ya sea por un viaje o porque no piensas utilizarlo, déjalo con una carga mínima del 50% y conectado a la luz. Dejar la batería al 90% es mejor que dejarlo a un 10% y volver para encontrar la batería completamente descargada.

1.- Recarga y balancea tu batería periódicamente

El proceso de balanceo de batería se utiliza para maximizar su capacidad. Aunque algunos modelos ya cuentan con un balanceador automático, el manual del fabricante tendrá las instrucciones correctas de cómo y cuándo balancear la batería.

