Esto dijo Sam Asghari cuando le preguntaron si habrá boda con Britney Spears

Sam concedió una entrevista para hablar de su vida junto a la princesa del pop y desvelar sus planes de futuro

La calma ha durado poco en la vida de Britney Spears tras su salida de una clínica de salud mental a finales de abril. Ahora la princesa del pop se ha visto envuelta en una nueva polémica después de que esta semana se hiciera público que su exmarido Kevin Federline había presentado una denuncia el pasado 25 de agosto contra el padre de la cantante, Jamie Spears, por hacer gala de un comportamiento muy violento contra su hijo mayor que dio paso a un altercado físico durante una visita de sus dos nietos a su casa.

En la actualidad, Jamie estaría siendo investigado por las autoridades, que habrían emitido además una orden de protección para garantizar la seguridad del menor mientras dure el proceso.

Este nuevo quebradero de cabeza para la artista se suma a la batalla legal que ella ha iniciado para recuperar parte de su libertad pidiendo que se revisen los términos de la tutela bajo la que se encuentra desde hace más de una década y que, en la práctica, otorga el control sobre sus finanzas y otros asuntos a su progenitor.

A lo largo de estos momentos tan difíciles, ella siempre ha contado con el apoyo de su novio Sam Asghari, con quien mantiene una relación sentimental desde hace casi tres años. De hecho, el joven modelo, bailarín y entrenador personal ha concedido ahora una rara entrevista en la que ofrece algún que otro detalle sobre su convivencia con Britney para desvelar, por ejemplo, que sus respectivas familias ya se conocen y que él tiene un trato excelente con los dos hijos de su novia: Sean (13) y Jayden (12).

Por supuesto, no podía faltar la pregunta de rigor acerca de sus planes de futuro y llama la atención la naturalidad con que ha respondido para reconocer que sí piensan en casarse eventualmente: “Sin duda, es algo de lo que cualquier pareja debería hablar. Es el objetivo último de una relación y, además, nosotros ya somos una familia. Pero créeme, si algún día nos casamos, se enterará todo el mundo“, ha afirmado en declaraciones al portal Entertainment Tonight.

A lo largo de la conversación, Sam también ha desvelado que fue Britney quien dio el primer paso invitándole a cenar después de que se conocieran grabando el videoclip del tema ‘Slumber Party’ y ha insistido en que su vida en común no es como muchos imaginan.

“Eso es lo que más me gusta: que es todo muy normal. No estamos rodeados constantemente de glamour ni nada por el estilo. Ella me inspira a diario y, a cambio, yo trato de ayudarla acudiendo juntos al gimnasio, al trabajo u ofreciéndole un ambiente estable“, ha manifestado.