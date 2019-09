Activistas y residentes piden más servicios y programas de prevención contra la indigencia

Organizaciones sugieren a la ciudad cómo gastar el dinero que llegue del estado para luchar contra la crisis que lleva a miles de personas a no tener un hogar donde vivir

Un comité de la ciudad de Los Ángeles escuchó este miércoles por varias horas, a los defensores de los indigentes que sugirieron a la ciudad cómo gastar los $123 millones que recibirán del estado y que obligatoriamente deben de ser destinados a programas para desamparados.

Miembros del Comité de la Pobreza y la Indigencia de la ciudad dijeron que querían utilizar los fondos del Programa de Prevención y Asistencia de Vivienda para los Indigentes (HHAPP, por sus siglas en inglés) para desarrollar proyectos y programas que ayuden a la gente a dejar las calles en forma inmediata.

La solicitud para obtener estos fondos estatales se debe de presentar antes del 1ro de enero del próximo año, y el dinero debe ser utilizado en proyectos que ya se han probado que trabajan.

Varias de las recomendaciones y propuestas fueron sometidas al comité por las organizaciones no lucrativas, quienes solicitaron la construcción de más vivienda y servicios. La organización The Los Angeles Coalition to End Youth Homelessness recomendó utilizar $20 millones para luchar contra la indigencia juvenil y servicios de prevención.

“Cuando aprobamos la estrategia de la indigencia, pudimos identificar que hay una gama múltiple de razones que llevan a la gente a terminar en la calle y sus posibles soluciones. El número de intervenciones y estrategias que han sido apoyadas han sido muy pocas y no muy amplias”, dijo Mike Bonin, concejal, agregando que los fondos de HHAPP deben permitir a la ciudad encontrar nuevas soluciones sobre el tema.

El funcionario explicó que quería ver más fondos dirigidos para programas de vivienda, espacios de estacionamiento seguros y otros programas que provén a los indigentes asistencia inmediata y lugares donde pasar la noche con servicios.

Además, los miembros del comité dijeron que querían dirigir más fondos a las estaciones higiénicas móviles como la que actualmente opera en la zona de Skid Row, una de las áreas de indigentes en el centro de Los Ángeles.

Los defensores de los desamparados agregaron que también buscarán fondos para ayudar a las víctimas de violencia doméstica, servicios para los jóvenes y para detener el proceso de muchas familias afroamericanas que están al borde de la calle.

Estadísticas recientes muestras que el grupo de los afroamericanos representa desproporcionadamente a los indigentes en el área. El comité también instruyó a los funcionarios de Los Ángeles examinar los fondos que pudieran ser destinados a los programas de vales para un motel que temporalmente provén vivienda a las personas.

Critican propuesta

Ese mismo miércoles, muchos de los asistentes criticaron la propuesta de la ciudad que busca cambiar las leyes sobre dónde los indigentes pueden dormir.Esta medida intenta que los desamparados no se duerman a menos de 500 pies de las escuelas, o en lugares donde bloquean las salidas y salidas de emergencia de las casas o empresas, entre otras áreas sensitivas.

En la misma propuesta también se habla de castigar a las personas -indigentes- que molesten o acosen a los peatones. Respecto a este punto, los defensores de los desamparados mostraron preocupación de cómo sería aplicada por la policía.

Al final del día, cerca de 100 personas habían hablado sobre el tema. La solicitud para solicitar el apoyo al HHAPP debe de ser aprobada por el concejo de Los Ángeles, antes de ser mandada a Sacramento.