Selección Brasileña conoce a niño invidente que compite por el premio “The Best”

Que dia maravilhoso Pela manhã fizemos os exames do olhinho do Nick , para manter no protocolo de um possível transplante de célula tronco. É a segunda vez q viemos a Miami , graças a Deus E não coincidência, mas providência , tinha treino da Seleção Brasileira para o amistoso de sexta contra a Colômbia. Esse ser humano fantástico , nosso goleiro @weverton010 , está aqui porque também foi convocado e nos convidou para assistir ao treino, deu uma camiseta autografada dos jogadores e ainda tivemos a oportunidade de conhecer vários ídolos Deus é muita bondade em nossas vidas. Continuamos na campanha pelo Prêmio de torcedor da @fifaworldcup Agradeço imensamente ao carinho e ajuda de todos vocês. De coração estou muito emocionada e agradecida. E para quem ainda não votou o limb está na BIO do Instagram … Não esqueço nenhum minuto do olhar do @maureliosouza , o grande culpado , e da produção da @tatolandrade ..