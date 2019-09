Tips para empresarios inmigrantes que quieren triunfar en EEUU

Estos tips te ayudarán a hacer buenos negocios al estilo de Estados Unidos

Comenzar un negocio en un país que no es el tuyo podría ser difícil y atemorizante. Por suerte, en la tierra de las oportunidades ha habido muchos inmigrantes que han logrado crear grandes empresas. Este es el caso de Katya Dorozhkina que fundó Starta Accelerator, una compañía de inversiones.

Con toda la experiencia que ha acumulado a lo largo de su carrera, Dorozhkina compartió tres consejos que le podrían ayudar a los inmigrantes del país a encontrar el éxito en los negocios. ¡Sigue leyendo y conócelos!

Piensa en grande

No subestimes tus ideas o habilidades. En Estados Unidos tienes que ser ambicioso o tus inversores y clientes potenciales no te tomarán en serio. Así que no te pongas límites y adopta un tipo de mentalidad que siempre te llevé a ir mucho más lejos en tus empresas.

Promociónate constantemente

En otros países, no está muy bien visto que los empresarios hablen abiertamente sobre sus habilidades y talentos, ya que podrían considerarte un presumido. Sin embargo, esto es totalmente diferente en los Estados Unidos.

Aquí se espera que hables bien de ti mismo, ya que eso transmite confianza en ti y en tu negocio, además de que es una forma de promocionarte constantemente.

Encuentra a un asesor de negocios local

Es posible que tengas una gran idea de negocios, pero no sepas cómo conseguir inversores o levantar una empresa. Es en estos casos cuando te sería de utilidad contar con un asesor estadounidense, ya que él podría ayudarte con sus conocimientos y conexiones.

Este especialista te ayudará a aprender cómo se juega el juego de los negocios en Norteamérica y evitarán que cometas errores de principiantes que sólo retrasarán tu éxito.

Así que ya sabes, si eres inmigrante y quieres triunfar en grande en este país, toma nota de estos consejos, pues de seguro te serán de mucha utilidad.

