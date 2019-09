¿Su mascota está a salvo en caso de una emergencia?

Cómo prepararse y no dejar que sus mascotas sean víctimas en caso de un imprevisto o tragedia

A 14 años del devastador huracán Katrina que causó graves daños, principalmente en Nueva Orleans, Luisiana, es difícil olvidar aquellas imágenes de mascotas atrapadas en techos, abandonadas por sus dueños que no tuvieron otra opción o ahogándose en las aguas estancadas.

“También se podía ver como los helicópteros llegaban a las personas y les decían que podían rescatar a los humanos, pero no a los animales”, contó Madeline Bernestein, presidenta de la Sociedad para la Prevención de la Crueldad de Animales de Los Ángeles (SPCALA). “Muchas personas optaron por no aceptar la ayuda, ellos escogían quedarse con sus mascotas”.

La tragedia, considerada una de las más devastadoras de la historia de Estados Unidos, provocó que el gobierno aprobara la Ley de Normas de Evacuación y Transporte de Mascotas (PETS) con un apoyo casi unánime.

La ley impulsa a las agencias de rescate a salvar a las personas con sus mascotas durante los desastres naturales, ya que para muchos estos también son miembros de la familia.

Por esta razón, durante septiembre que es el Mes de Nacional de Preparación, el California Science Center en asociación con agencias locales y estatales de animales se encargaron de informar a la comunidad como prepararse junto a sus mascotas en caso de una emergencia.

Evelyn Serrano, coordinadora de programas de educación con el California Science Center, dijo que en California es común tener los desastres naturales como incendios y terremotos, así que hay que estar preparados.

“Hay que tener tres cosas; los documentos del animal con una foto reciente, comida y agua para una semana y una jaula en caso de tener que trasladarlo”, indicó Serrano. “Pero lo más importante es siempre tener a su mascota con su microchip con la información más reciente porque eso puede ayudar a encontrarla si se pierde”.

Durante la conferencia de prensa en el California Science Center el pasado jueves, los rescatistas demostraron mediante simulacros cómo salvan a los animales pesados como caballos y cómo los perros de rescate pueden encontrar a personas atrapadas.

Armando Navarrete, oficial y líder del Equipo especial de rescate de animales en movimiento (SMART) de LA Animal Rescue, dijo que es importante que los residentes de la ciudad de Los Ángeles tengan el número de teléfono de LA Animal Rescue en caso de una emergencia (888) 452-7381.

“Nosotros hemos salvado desde ardillas hasta vacas”, dijo Navarrete. “Si algo le pasa a su animal estamos disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana”.

Navarrete aseguró que cuando una persona ve que su animal esta en peligro —por ejemplo, atrapado en algún lugar— lo recomendable es hablar a los expertos para recibir ayuda.

“A veces las personas no nos llaman porque piensan que les vamos a cobrar, pero no es así. No cobramos ni tampoco nos enojamos si llegamos y el animal ya esta a salvo”, indicó Navarrete. “Es mejor que nos llame porque sino puede poner en riesgo a su animal y un rescate que puede tomar 15 o 20 minutos tomará mucho más”.

Armando Navarrete participa en una demostración de seguridad durante el Mes de la Preparación Nacional en el California Science Center. (Aurelia Ventura/ La Opinión)Bernstein dijo que después de Katrina ha visto otros desastres naturales, donde claramente se ve el esfuerzo que se hace por incluir a los animales en los métodos de rescate.

“La gente ya comienza a hacer sus paquetes de emergencia, los medios de comunicación comienzan a avisar cómo prepararse en caso de un desastre y nos recuerdan que no olvidemos a las mascotas; además, ya los rescatistas salvan a los animales”, dijo Bernstein.

El defensor de los animales enfatizó que, aunque saben que todavía les falta mucho para alcanzar un 100 por ciento de respuesta para salvar a los animales, ellos siguen trabajando.

“Es importante recordar siempre que hay que estar listos para salvar a los animales, a las personas vulnerables y discapacitadas”, agregó Bernstein.

El SPCALA recomienda lo siguiente para estar preparado en caso de emergencia:

Cree un plan de emergencia con sus animales y practíquelo regularmente.

Aprenda a hacer resucitación cardiopulmonar para mascotas así como procedimientos de primeros auxilios.

Trate de mantener la calma y no demuestre ansiedad o estrés. Los animales pueden detectarlo y causar comportamientos agresivos.

Revise continuamente los lugares favoritos de sus mascotas para asegurarse que no hay objetos dañinos.

Tenga una “Alerta de mascota” en su puerta o ventana para hacer saber a los rescatistas que su animal esta adentro. Si ya esta a salvo tenga una nota que diga “Animal evacuado” y así los rescatistas pueden continuar su búsqueda en otras casas.

Mantenga las vacunas de su mascota al corriente en caso de que se pierda o termine en un refugio con otros animales.

Para más información visite: https://spcala.com/resources/pet-library/pet-safety/emergency-preparedness-for-pets/