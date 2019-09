Consejos para empacar el auto para tu estudiante universitario

Es hora de enviar a tu hijo a la universidad, pero ¿cómo puedes meter en tu automóvil todas las cosas que va a necesitar? Antes de hacer innumerables viajes a las tiendas para abastecerte de útiles escolares y artículos esenciales para el dormitorio, lee nuestros consejos a continuación. Pueden hacer que la labor de empacar sea más fácil y segura.

Hoy en día, las necesidades de la universidad no son solo ropa y artículos de tocador. Incluyen computadoras y otros aparatos electrónicos, muebles y pequeños electrodomésticos. Debes asegurarte de empacar tu auto de una manera que no bloquee tu visión y evite que los objetos se conviertan en proyectiles.

Cómo empacar tu auto

1. Establece prioridades. Es tentador llevar todo lo que tus hijos piensan que podrían necesitar, pero debes enfocarte en los artículos que no se pueden comprar fácilmente cerca de la universidad. Visita el supermercado y el centro comercial locales una vez que estés en su nueva ciudad para comprar las cosas que no se necesitan traer desde casa o que pueden ser voluminosas. Recuérdale a tus hijos que no necesitan llevar todo su guardarropa, solo lo suficiente para la temporada adecuada. Pueden cambiar ropa más ligera por abrigos de invierno y suéteres durante las vacaciones del Día de Acción de Gracias.

2. Conoce tus límites. El hecho de que tengas un SUV o una minivan no significa que debas empacarlo hasta el techo. Verifica la capacidad de carga del vehículo, que se detalla en el manual del usuario. Si tu carga pesa más de lo que tu vehículo puede soportar de manera segura, pueden verse afectados el manejo, la dirección, los neumáticos y el ahorro en combustible de tu automóvil. Y revisa los neumáticos del vehículo antes de salir a carretera, para asegurarte de que la carga no haya alterado la presión.

3. Coloca los artículos más pesados adelante. Manténlos en el piso y lo más adelante posible en el área de carga. En todos los vehículos, particularmente en los SUV, también debes colocar los artículos más pesados hacia el centro del vehículo. Esto ayuda a mantener el centro de gravedad y reduce la posibilidad de un vuelco. Demasiado peso en la parte trasera podría comprimir los resortes traseros del vehículo y reducir el peso sobre las ruedas delanteras, lo que afectaría tu habilidad para conducir o frenar.

4. Asegura todos los artículos sueltos. La carga puede volar a través de la cabina si se frena de golpe, así que empaca los artículos más pequeños en cajas y amarra los más grandes con los anclajes de carga del automóvil. Asegura las cajas y los artículos más grandes en la sección de carga para evitar que golpeen a los pasajeros. No coloques objetos sueltos, ya sea grandes o pequeños, sobre la pila de la carga final, porque pueden convertirse en proyectiles peligrosos en una parada de emergencia o en un choque.

5. La visibilidad trasera es importante. No apiles las cosas tan alto que no puedas ver. Una ventana trasera que está tapada dificulta la conducción y aumenta los riesgos cuando retrocedes el auto.

6. Mantén a la mano los artículos esenciales. Empaca un kit de emergencia en carretera. Debe contener elementos básicos como un botiquín de primeros auxilios, un extintor de incendios, luces de bengala y una linterna. Y no olvides tus cables de carga.

7. Maximiza el espacio. Usa un portaequipajes para el techo si no hay espacio dentro de tu auto. Solo ten en cuenta que los soportes en el techo reducen el ahorro de combustible en un 5 % aproximadamente. Quita el portaequipajes cuando no lo uses. Y recuerda no exceder la capacidad de carga de tu vehículo.

Cómo empacar tu coche como un profesional

¿Alguna vez has sentido que no tienes suficiente espacio de carga en tu automóvil? Jack Rico, presentador de la serie de televisión “Consumer 101”, recibe consejos de una experta de Consumer Reports, Jennifer Stockburger, para empacar automóviles y maximizar el espacio.

